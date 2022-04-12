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ДНР заявила о появлении фейков о вывозе жителей Мариуполя на Дальний Восток - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/feyki-1783225768.html
ДНР заявила о появлении фейков о вывозе жителей Мариуполя на Дальний Восток
ДНР заявила о появлении фейков о вывозе жителей Мариуполя на Дальний Восток - РИА Новости, 12.04.2022
ДНР заявила о появлении фейков о вывозе жителей Мариуполя на Дальний Восток
В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики предупредили о распространяемой в соцсетях дезинформации о якобы вывозе жителей Мариуполя для работ РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T23:34
2022-04-12T23:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
мариуполь
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 апр – РИА Новости. В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики предупредили о распространяемой в соцсетях дезинформации о якобы вывозе жителей Мариуполя для работ на Дальний Восток."Внимание! Дезинформация! Пользователям соцсетей и мессенджеров продолжает поступать ложная информация. Мошенники рассылают ксерокопии фейковых листовок с информацией о вывозе жителей Мариуполя для работ на Дальний Восток", - говорится в Telegram-канале штаба. Пользователи соцсетей отмечают, что на копии листовки размещен QR-код, ведущий на украинский Telegram-канал, оскорбляющий русских, говорится в сообщении.Штаб территориальной обороны ДНР призывает население использовать только проверенную информацию из официальных источников. "Будьте внимательны, не поддавайтесь паническим вбросам из сторонних каналов информации, пользуйтесь проверенными данными", - отметили в штабе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.-
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в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь, украина, вооруженные силы украины
23:34 12.04.2022 (обновлено: 23:38 12.04.2022)
 
ДНР заявила о появлении фейков о вывозе жителей Мариуполя на Дальний Восток

В ДНР заявили о появлении фейков о якобы вывозе жителей Мариуполя на Дальний Восток

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Левобережного района Мариуполя готовят еду на костре возле подъезда дома
Жители Левобережного района Мариуполя готовят еду на костре возле подъезда дома - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители Левобережного района Мариуполя готовят еду на костре возле подъезда дома. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 апр – РИА Новости. В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики предупредили о распространяемой в соцсетях дезинформации о якобы вывозе жителей Мариуполя для работ на Дальний Восток.
"Внимание! Дезинформация! Пользователям соцсетей и мессенджеров продолжает поступать ложная информация. Мошенники рассылают ксерокопии фейковых листовок с информацией о вывозе жителей Мариуполя для работ на Дальний Восток", - говорится в Telegram-канале штаба. Пользователи соцсетей отмечают, что на копии листовки размещен QR-код, ведущий на украинский Telegram-канал, оскорбляющий русских, говорится в сообщении.
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Штаб территориальной обороны ДНР призывает население использовать только проверенную информацию из официальных источников. "Будьте внимательны, не поддавайтесь паническим вбросам из сторонних каналов информации, пользуйтесь проверенными данными", - отметили в штабе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.-
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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