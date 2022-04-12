https://ria.ru/20220412/feyki-1783219283.html
В Кремле призвали перепроверять всю информацию украинской стороны
В Кремле призвали перепроверять всю информацию украинской стороны - РИА Новости, 12.04.2022
В Кремле призвали перепроверять всю информацию украинской стороны
Украинская сторона не гнушается использовать фейки, всю информацию нужно перепроверять, не веря на слово, Москва же отвечает Киеву правдой, заявил... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T22:14
2022-04-12T22:14
2022-04-12T22:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_feebe0a56c1f4d9ec2e728487d9d9312.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. Украинская сторона не гнушается использовать фейки, всю информацию нужно перепроверять, не веря на слово, Москва же отвечает Киеву правдой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Украинская сторона не гнушается самыми изощренными способами производства фейков. Просто хочется всех призвать именно так и относиться ко всей информации - не верить на слово, не верить тому, что вы видите, а просто пытаться все это перепроверять и как минимум искать альтернативную точку зрения", - сказал Песков."Мы отвечаем. Мы не отвечаем фейками, мы говорим правду", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/peskov-1783218197.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779593323_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_1ea21dbd8fbc7426357263e2c2850827.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, дмитрий песков
22:14 12.04.2022 (обновлено: 22:15 12.04.2022)
В Кремле призвали перепроверять всю информацию украинской стороны
Песков: Киев не гнушается фейками, все надо перепроверять, Россия же отвечает правдой
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. Украинская сторона не гнушается использовать фейки, всю информацию нужно перепроверять, не веря на слово, Москва же отвечает Киеву правдой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Украинская сторона не гнушается самыми изощренными способами производства фейков. Просто хочется всех призвать именно так и относиться ко всей информации - не верить на слово, не верить тому, что вы видите, а просто пытаться все это перепроверять и как минимум искать альтернативную точку зрения", - сказал Песков.
"Мы отвечаем. Мы не отвечаем фейками, мы говорим правду", - добавил он.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.