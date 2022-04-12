https://ria.ru/20220412/feyki-1783219283.html

В Кремле призвали перепроверять всю информацию украинской стороны

В Кремле призвали перепроверять всю информацию украинской стороны - РИА Новости, 12.04.2022

В Кремле призвали перепроверять всю информацию украинской стороны

Украинская сторона не гнушается использовать фейки, всю информацию нужно перепроверять, не веря на слово, Москва же отвечает Киеву правдой, заявил... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T22:14

2022-04-12T22:14

2022-04-12T22:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

дмитрий песков

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. Украинская сторона не гнушается использовать фейки, всю информацию нужно перепроверять, не веря на слово, Москва же отвечает Киеву правдой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Украинская сторона не гнушается самыми изощренными способами производства фейков. Просто хочется всех призвать именно так и относиться ко всей информации - не верить на слово, не верить тому, что вы видите, а просто пытаться все это перепроверять и как минимум искать альтернативную точку зрения", - сказал Песков."Мы отвечаем. Мы не отвечаем фейками, мы говорим правду", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/peskov-1783218197.html

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, дмитрий песков