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В Кремле призвали перепроверять всю информацию украинской стороны - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/feyki-1783219283.html
В Кремле призвали перепроверять всю информацию украинской стороны
В Кремле призвали перепроверять всю информацию украинской стороны - РИА Новости, 12.04.2022
В Кремле призвали перепроверять всю информацию украинской стороны
Украинская сторона не гнушается использовать фейки, всю информацию нужно перепроверять, не веря на слово, Москва же отвечает Киеву правдой, заявил... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T22:14
2022-04-12T22:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
дмитрий песков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. Украинская сторона не гнушается использовать фейки, всю информацию нужно перепроверять, не веря на слово, Москва же отвечает Киеву правдой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Украинская сторона не гнушается самыми изощренными способами производства фейков. Просто хочется всех призвать именно так и относиться ко всей информации - не верить на слово, не верить тому, что вы видите, а просто пытаться все это перепроверять и как минимум искать альтернативную точку зрения", - сказал Песков."Мы отвечаем. Мы не отвечаем фейками, мы говорим правду", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, дмитрий песков
22:14 12.04.2022 (обновлено: 22:15 12.04.2022)
 
В Кремле призвали перепроверять всю информацию украинской стороны

Песков: Киев не гнушается фейками, все надо перепроверять, Россия же отвечает правдой

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. Украинская сторона не гнушается использовать фейки, всю информацию нужно перепроверять, не веря на слово, Москва же отвечает Киеву правдой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Украинская сторона не гнушается самыми изощренными способами производства фейков. Просто хочется всех призвать именно так и относиться ко всей информации - не верить на слово, не верить тому, что вы видите, а просто пытаться все это перепроверять и как минимум искать альтернативную точку зрения", - сказал Песков.
"Мы отвечаем. Мы не отвечаем фейками, мы говорим правду", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 22:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кремль не отвечает на провокации фейками, а говорит правду, заявил Песков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассДмитрий Песков
 
 
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