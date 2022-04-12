https://ria.ru/20220412/fermery-1783133287.html
Фермеры всего мира теряют прибыль
Фермеры всего мира теряют прибыль - РИА Новости, 12.04.2022
Фермеры всего мира теряют прибыль
Антироссийские санкции привели к росту цен на удобрения.
2022-04-12T15:36
2022-04-12T15:36
2022-04-12T15:37
экономика
цены на нефть
санкции в отношении россии
видео
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В развивающихся странах многие фермеры закрывают бизнес, так как не могут позволить себе закупку удобрений. В европейских странах рост цен на удобрения привел к дефициту многих продуктов, прежде всего зерновых. Продовольственная и сельскохозяйственная организация сообщила, что в прошлом месяце мировой индекс цен на продовольствия достиг самого высокого уровня с момента его создания в 1990 году.
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Фермеры всего мира теряют прибыль
Антироссийские санкции привели к росту цен на удобрения.
2022-04-12T15:36
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PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, видео, видео
15:36 12.04.2022 (обновлено: 15:37 12.04.2022)
Фермеры всего мира теряют прибыль
Антироссийские санкции привели к росту цен на удобрения.