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Фермеры всего мира теряют прибыль - РИА Новости, 12.04.2022
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Фермеры всего мира теряют прибыль
Фермеры всего мира теряют прибыль - РИА Новости, 12.04.2022
Фермеры всего мира теряют прибыль
Антироссийские санкции привели к росту цен на удобрения.
2022-04-12T15:36
2022-04-12T15:37
экономика
цены на нефть
санкции в отношении россии
видео
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В развивающихся странах многие фермеры закрывают бизнес, так как не могут позволить себе закупку удобрений. В европейских странах рост цен на удобрения привел к дефициту многих продуктов, прежде всего зерновых. Продовольственная и сельскохозяйственная организация сообщила, что в прошлом месяце мировой индекс цен на продовольствия достиг самого высокого уровня с момента его создания в 1990 году.
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Фермеры всего мира теряют прибыль
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экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, видео, видео
Фермеры всего мира теряют прибыль
Антироссийские санкции привели к росту цен на удобрения.
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15:36 12.04.2022 (обновлено: 15:37 12.04.2022)
 

Фермеры всего мира теряют прибыль

Читать ria.ru в
Антироссийские санкции привели к росту цен на удобрения.
В развивающихся странах многие фермеры закрывают бизнес, так как не могут позволить себе закупку удобрений. В европейских странах рост цен на удобрения привел к дефициту многих продуктов, прежде всего зерновых. Продовольственная и сельскохозяйственная организация сообщила, что в прошлом месяце мировой индекс цен на продовольствия достиг самого высокого уровня с момента его создания в 1990 году.
 
ЭкономикаЦены на нефтьСанкции в отношении РоссииВидео
 
 
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