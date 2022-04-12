https://ria.ru/20220412/fermery-1783133287.html

Фермеры всего мира теряют прибыль

Фермеры всего мира теряют прибыль - РИА Новости, 12.04.2022

Фермеры всего мира теряют прибыль

Антироссийские санкции привели к росту цен на удобрения.

2022-04-12T15:36

2022-04-12T15:36

2022-04-12T15:37

экономика

цены на нефть

санкции в отношении россии

видео

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В развивающихся странах многие фермеры закрывают бизнес, так как не могут позволить себе закупку удобрений. В европейских странах рост цен на удобрения привел к дефициту многих продуктов, прежде всего зерновых. Продовольственная и сельскохозяйственная организация сообщила, что в прошлом месяце мировой индекс цен на продовольствия достиг самого высокого уровня с момента его создания в 1990 году.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Фермеры всего мира теряют прибыль Антироссийские санкции привели к росту цен на удобрения. 2022-04-12T15:36 true PT1M33S

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экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, видео, видео