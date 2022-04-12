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Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 12.04.2022
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Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО, заявили в МИД
Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 12.04.2022
Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО, заявили в МИД
Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, заявление главы дипломатии ЕС РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:23
2022-04-12T14:36
в мире
нато
евросоюз
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "ставит точку на определенном этапе существования Европейского союза", является "декларацией о переходе (ЕС - ед.) в новое качество"."Оно переводит работу ЕС в совершенно иное качество - из экономического блока, гуманитарного, политической организации - эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионов евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины.
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в мире, нато, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
14:23 12.04.2022 (обновлено: 14:36 12.04.2022)
 
Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "ставит точку на определенном этапе существования Европейского союза", является "декларацией о переходе (ЕС - ед.) в новое качество".
"Оно переводит работу ЕС в совершенно иное качество - из экономического блока, гуманитарного, политической организации - эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионов евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины.
Логотип Евросоюза на ограждении возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
08:00
Европа идет на войну
 
В миреНАТОЕвросоюзРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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