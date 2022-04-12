https://ria.ru/20220412/evrosoyuz-1783110832.html

Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО, заявили в МИД

Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 12.04.2022

Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО, заявили в МИД

Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, заявление главы дипломатии ЕС РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:23

2022-04-12T14:23

2022-04-12T14:36

в мире

нато

евросоюз

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "ставит точку на определенном этапе существования Европейского союза", является "декларацией о переходе (ЕС - ед.) в новое качество"."Оно переводит работу ЕС в совершенно иное качество - из экономического блока, гуманитарного, политической организации - эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионов евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины.

https://ria.ru/20220412/evropa-1783007263.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова