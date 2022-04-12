14:23 12.04.2022 (обновлено: 14:36 12.04.2022)
Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "ставит точку на определенном этапе существования Европейского союза", является "декларацией о переходе (ЕС - ед.) в новое качество".
"Оно переводит работу ЕС в совершенно иное качество - из экономического блока, гуманитарного, политической организации - эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Боррель, комментируя события на Украине, написал в своем Twitter: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". В своем посте глава евродипломатии также напомнил о ранее выделенных 500 миллионов евро на поставки оружия, которое будет подобрано в соответствии с потребностями Украины.
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