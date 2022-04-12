https://ria.ru/20220412/evropa-1783146016.html

Вся Европа находится в обидном положении к США, заявил Путин

Вся Европа находится в обидном положении к США, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

Вся Европа находится в обидном положении к США, заявил Путин

Почти все руководители европейских государств находятся в обидном положении по отношению к США, но не могут сказать об этом, так как стыдно, заявил президент РФ РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:11

2022-04-12T16:11

2022-04-12T16:59

владимир путин

в мире

евросоюз

нато

сша

россия

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Почти все руководители европейских государств находятся в обидном положении по отношению к США, но не могут сказать об этом, так как стыдно, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Ведь помните, не буду сейчас фамилии называть, про одного из бывших премьер-министров Великобритании. Своя собственная пресса называла его "пуделем президента США". Ну разве не обидно? В таком же обидном положении по факту жизни находятся почти все руководители европейских государств. Только сказать об этом не могут. Ну не приятно говорить об этом – стыдно", - сказал Путин.

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россия

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Кирилл Волков

владимир путин, в мире, евросоюз, нато, сша, россия