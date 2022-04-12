https://ria.ru/20220412/evropa-1783146016.html
Вся Европа находится в обидном положении к США, заявил Путин
Вся Европа находится в обидном положении к США, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Вся Европа находится в обидном положении к США, заявил Путин
Почти все руководители европейских государств находятся в обидном положении по отношению к США, но не могут сказать об этом, так как стыдно, заявил президент РФ РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:11
2022-04-12T16:11
2022-04-12T16:59
владимир путин
в мире
евросоюз
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Почти все руководители европейских государств находятся в обидном положении по отношению к США, но не могут сказать об этом, так как стыдно, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Ведь помните, не буду сейчас фамилии называть, про одного из бывших премьер-министров Великобритании. Своя собственная пресса называла его "пуделем президента США". Ну разве не обидно? В таком же обидном положении по факту жизни находятся почти все руководители европейских государств. Только сказать об этом не могут. Ну не приятно говорить об этом – стыдно", - сказал Путин.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, в мире, евросоюз, нато, сша, россия
16:11 12.04.2022 (обновлено: 16:59 12.04.2022)
Вся Европа находится в обидном положении к США, заявил Путин
Путин: Европа находится в обидном положении к США, но сказать об этом не может — стыдно