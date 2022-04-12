https://ria.ru/20220412/evrointegratsiya-1783209832.html

МИД Молдавии: власти хотят поддержку евроинтеграции от всех стран ЕС

МИД Молдавии: власти хотят поддержку евроинтеграции от всех стран ЕС - РИА Новости, 12.04.2022

МИД Молдавии: власти хотят поддержку евроинтеграции от всех стран ЕС

Власти Молдавии намерены заручиться поддержкой процесса евроинтеграции республики со стороны всех стран, входящих в Евросоюз, заявил во вторник вице-премьер,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T21:00

2022-04-12T21:00

2022-04-12T21:00

в мире

николай попеску

молдавия

европарламент

евросоюз

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КИШИНЕВ, 12 апр — РИА Новости. Власти Молдавии намерены заручиться поддержкой процесса евроинтеграции республики со стороны всех стран, входящих в Евросоюз, заявил во вторник вице-премьер, глава МИД Николай Попеску.Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели в понедельник в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску выразил готовность ответить на все вопросы в течение недели, чтобы определить, насколько республика готова к евроинтеграции и в каких областях нужно приложить усилия для улучшения результата."Мы ожидаем, что быстро и правильно заполним опросник, у нас есть большое давление со стороны времени. В мае-июне, после того как мы закончим заполнять опросник, вместе с президентом и премьером мы намерены встретиться с представителями абсолютно каждой страны, входящей в ЕС", - заявил Попеску в эфире телеканала Moldova 1.Вице-премьер считает, что Молдавия уже много лет выполняет процессы по гармонизации законодательства с нормами ЕС, она прошла значительную часть дороги к ЕС и по многим параметрам заслуживает стать кандидатом на вступление в Европейский Союз. По его словам, очевидно, что ситуация на Украине сконцентрировала внимание ЕС на некоторых геополитических вопросах, Молдавии пришлось принимать историческое решение."У Молдавии есть очень широкий фронт поддержи в Европейском союзе, это позволяет рассчитывать и на техническую поддержку со стороны Европейской комиссии, и на политическую поддержку со стороны государств, входящих в ЕС", - добавил Попеску.Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/evrokomissiya-1782940471.html

https://ria.ru/20220411/evrosoyuz-1782864184.html

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в мире, николай попеску, молдавия, европарламент, евросоюз, еврокомиссия, украина, грузия