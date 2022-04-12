Рейтинг@Mail.ru
МИД Молдавии: власти хотят поддержку евроинтеграции от всех стран ЕС - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/evrointegratsiya-1783209832.html
МИД Молдавии: власти хотят поддержку евроинтеграции от всех стран ЕС
МИД Молдавии: власти хотят поддержку евроинтеграции от всех стран ЕС - РИА Новости, 12.04.2022
МИД Молдавии: власти хотят поддержку евроинтеграции от всех стран ЕС
Власти Молдавии намерены заручиться поддержкой процесса евроинтеграции республики со стороны всех стран, входящих в Евросоюз, заявил во вторник вице-премьер,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T21:00
2022-04-12T21:00
в мире
николай попеску
молдавия
европарламент
евросоюз
еврокомиссия
украина
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740736491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a042ecb486f3628d688657ed0d8f5e7.jpg
КИШИНЕВ, 12 апр — РИА Новости. Власти Молдавии намерены заручиться поддержкой процесса евроинтеграции республики со стороны всех стран, входящих в Евросоюз, заявил во вторник вице-премьер, глава МИД Николай Попеску.Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели в понедельник в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску выразил готовность ответить на все вопросы в течение недели, чтобы определить, насколько республика готова к евроинтеграции и в каких областях нужно приложить усилия для улучшения результата."Мы ожидаем, что быстро и правильно заполним опросник, у нас есть большое давление со стороны времени. В мае-июне, после того как мы закончим заполнять опросник, вместе с президентом и премьером мы намерены встретиться с представителями абсолютно каждой страны, входящей в ЕС", - заявил Попеску в эфире телеканала Moldova 1.Вице-премьер считает, что Молдавия уже много лет выполняет процессы по гармонизации законодательства с нормами ЕС, она прошла значительную часть дороги к ЕС и по многим параметрам заслуживает стать кандидатом на вступление в Европейский Союз. По его словам, очевидно, что ситуация на Украине сконцентрировала внимание ЕС на некоторых геополитических вопросах, Молдавии пришлось принимать историческое решение."У Молдавии есть очень широкий фронт поддержи в Европейском союзе, это позволяет рассчитывать и на техническую поддержку со стороны Европейской комиссии, и на политическую поддержку со стороны государств, входящих в ЕС", - добавил Попеску.Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/evrokomissiya-1782940471.html
https://ria.ru/20220411/evrosoyuz-1782864184.html
молдавия
украина
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740736491_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ce881aeacfad92da5bd14229fbfe3db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николай попеску, молдавия, европарламент, евросоюз, еврокомиссия, украина, грузия
21:00 12.04.2022
 
МИД Молдавии: власти хотят поддержку евроинтеграции от всех стран ЕС

Глава МИД Попеску заявил, что Молдавия хочет поддержки своей евроинтеграции от всех в ЕС

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 апр — РИА Новости. Власти Молдавии намерены заручиться поддержкой процесса евроинтеграции республики со стороны всех стран, входящих в Евросоюз, заявил во вторник вице-премьер, глава МИД Николай Попеску.
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели в понедельник в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску выразил готовность ответить на все вопросы в течение недели, чтобы определить, насколько республика готова к евроинтеграции и в каких областях нужно приложить усилия для улучшения результата.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 16:40В мире
Главы МИД Грузии и Молдавии получили опросники для вступления в ЕС
"Мы ожидаем, что быстро и правильно заполним опросник, у нас есть большое давление со стороны времени. В мае-июне, после того как мы закончим заполнять опросник, вместе с президентом и премьером мы намерены встретиться с представителями абсолютно каждой страны, входящей в ЕС", - заявил Попеску в эфире телеканала Moldova 1.
Вице-премьер считает, что Молдавия уже много лет выполняет процессы по гармонизации законодательства с нормами ЕС, она прошла значительную часть дороги к ЕС и по многим параметрам заслуживает стать кандидатом на вступление в Европейский Союз. По его словам, очевидно, что ситуация на Украине сконцентрировала внимание ЕС на некоторых геополитических вопросах, Молдавии пришлось принимать историческое решение.
"У Молдавии есть очень широкий фронт поддержи в Европейском союзе, это позволяет рассчитывать и на техническую поддержку со стороны Европейской комиссии, и на политическую поддержку со стороны государств, входящих в ЕС", - добавил Попеску.
Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 11:07
Глава МИД Чехии поддержал желание Украины, Молдавии и Грузии вступить в ЕС
 
В миреНиколай ПопескуМолдавияЕвропарламентЕвросоюзЕврокомиссияУкраинаГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала