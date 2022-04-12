МИД Молдавии: власти хотят поддержку евроинтеграции от всех стран ЕС
Глава МИД Попеску заявил, что Молдавия хочет поддержки своей евроинтеграции от всех в ЕС
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 апр — РИА Новости. Власти Молдавии намерены заручиться поддержкой процесса евроинтеграции республики со стороны всех стран, входящих в Евросоюз, заявил во вторник вице-премьер, глава МИД Николай Попеску.
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели в понедельник в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС. Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску выразил готовность ответить на все вопросы в течение недели, чтобы определить, насколько республика готова к евроинтеграции и в каких областях нужно приложить усилия для улучшения результата.
"Мы ожидаем, что быстро и правильно заполним опросник, у нас есть большое давление со стороны времени. В мае-июне, после того как мы закончим заполнять опросник, вместе с президентом и премьером мы намерены встретиться с представителями абсолютно каждой страны, входящей в ЕС", - заявил Попеску в эфире телеканала Moldova 1.
Вице-премьер считает, что Молдавия уже много лет выполняет процессы по гармонизации законодательства с нормами ЕС, она прошла значительную часть дороги к ЕС и по многим параметрам заслуживает стать кандидатом на вступление в Европейский Союз. По его словам, очевидно, что ситуация на Украине сконцентрировала внимание ЕС на некоторых геополитических вопросах, Молдавии пришлось принимать историческое решение.
"У Молдавии есть очень широкий фронт поддержи в Европейском союзе, это позволяет рассчитывать и на техническую поддержку со стороны Европейской комиссии, и на политическую поддержку со стороны государств, входящих в ЕС", - добавил Попеску.
Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Молдавия и Грузия направили аналогичные заявки 3 марта.