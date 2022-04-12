https://ria.ru/20220412/evakuatsiya-1783149032.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 212 человек

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 212 человек - РИА Новости, 12.04.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 212 человек

Еще 212 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, среди них 41 ребенок, сообщил во вторник штаб территориальной обороны... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:22

2022-04-12T16:22

2022-04-12T16:22

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Еще 212 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, среди них 41 ребенок, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 12 апреля, с 08.00 до 16.00 (совпадает с мск - ред.), из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 212 человек, среди них 41 ребенок. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время военные ДНР и России ведут бои за освобождение города. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Как отметил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин, порт Мариуполя перешел под контроль сил ДНР. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, жилой массив города фактически освобождён от украинских боевиков, "остались одиночные очаги в виде снайперов или военных". Басурин отметил, что основное сопротивление украинских боевиков сосредоточено на территории заводов Мариуполя, после выполнения задач по уничтожению артиллерийского вооружения будет принято решение о планах по ликвидации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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