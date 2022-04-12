https://ria.ru/20220412/estoniya-1783052106.html
Почти 90 процентов эстонцев ожидают спад экономики в стране, показал опрос
Почти 90 процентов эстонцев ожидают спад экономики в стране, показал опрос - РИА Новости, 12.04.2022
Почти 90 процентов эстонцев ожидают спад экономики в стране, показал опрос
Большинство жителей Эстонии – 86% - считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается, а 46% уверены, что ситуация ухудшается очень сильно,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:09
2022-04-12T11:09
2022-04-12T11:14
в мире
swedbank
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр - РИА Новости. Большинство жителей Эстонии – 86% - считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается, а 46% уверены, что ситуация ухудшается очень сильно, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром финансовой информации ведущего банка республики Swedbank."86% жителей страны считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается, а 46% уверены, что ситуация ухудшается очень сильно. 70% людей беспокоятся о финансовом положении своей семьи после начала операции на Украине", - говорится в сообщении на сайте Swedbank.По словам главы центра Мари-Лийс Яагер, ситуация на Украине повлияла на планы и действия жителей балтийской республики. Они стали уделять больше внимания планированию бюджета, ограничивать свои расходы, откладывать крупные покупки и думать о дополнительном заработке.Опрос по заказу Центра финансовой информации Swedbank был проведен социологической фирмой Norstat в апреле. В исследовании приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.
https://ria.ru/20220412/benzin-1783037661.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, swedbank, эстония
11:09 12.04.2022 (обновлено: 11:14 12.04.2022)
Почти 90 процентов эстонцев ожидают спад экономики в стране, показал опрос
Swedbank: 86 процентов жителей Эстонии видят ухудшение экономической ситуации в стране
ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр - РИА Новости. Большинство жителей Эстонии – 86% - считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается, а 46% уверены, что ситуация ухудшается очень сильно, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром финансовой информации ведущего банка республики Swedbank.
"86% жителей страны считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается, а 46% уверены, что ситуация ухудшается очень сильно. 70% людей беспокоятся о финансовом положении своей семьи после начала операции на Украине", - говорится в сообщении на сайте Swedbank.
По словам главы центра Мари-Лийс Яагер, ситуация на Украине
повлияла на планы и действия жителей балтийской республики. Они стали уделять больше внимания планированию бюджета, ограничивать свои расходы, откладывать крупные покупки и думать о дополнительном заработке.
Опрос по заказу Центра финансовой информации Swedbank был проведен социологической фирмой Norstat в апреле. В исследовании приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.