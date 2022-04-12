https://ria.ru/20220412/estoniya-1783052106.html

Почти 90 процентов эстонцев ожидают спад экономики в стране, показал опрос

Почти 90 процентов эстонцев ожидают спад экономики в стране, показал опрос - РИА Новости, 12.04.2022

Почти 90 процентов эстонцев ожидают спад экономики в стране, показал опрос

Большинство жителей Эстонии – 86% - считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается, а 46% уверены, что ситуация ухудшается очень сильно,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:09

2022-04-12T11:09

2022-04-12T11:14

в мире

swedbank

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 апр - РИА Новости. Большинство жителей Эстонии – 86% - считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается, а 46% уверены, что ситуация ухудшается очень сильно, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром финансовой информации ведущего банка республики Swedbank."86% жителей страны считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается, а 46% уверены, что ситуация ухудшается очень сильно. 70% людей беспокоятся о финансовом положении своей семьи после начала операции на Украине", - говорится в сообщении на сайте Swedbank.По словам главы центра Мари-Лийс Яагер, ситуация на Украине повлияла на планы и действия жителей балтийской республики. Они стали уделять больше внимания планированию бюджета, ограничивать свои расходы, откладывать крупные покупки и думать о дополнительном заработке.Опрос по заказу Центра финансовой информации Swedbank был проведен социологической фирмой Norstat в апреле. В исследовании приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

https://ria.ru/20220412/benzin-1783037661.html

эстония

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, swedbank, эстония