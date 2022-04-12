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Создание спутников "Экспресс-РВ" начнется в апреле - РИА Новости, 12.04.2022
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Создание спутников "Экспресс-РВ" начнется в апреле
Создание спутников "Экспресс-РВ" начнется в апреле - РИА Новости, 12.04.2022
Создание спутников "Экспресс-РВ" начнется в апреле
Создание спутников широкополосного интернета "Экспресс-РВ" на высокоэллиптической орбите начнется до конца апреля, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:35
2022-04-12T10:35
космос - риа наука
земля
oneweb
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Создание спутников широкополосного интернета "Экспресс-РВ" на высокоэллиптической орбите начнется до конца апреля, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы планируем не позднее конца апреля развернуть работы по созданию системы как минимум из четырех аппаратов "Экспресс-РВ". Они будут летать на высокоэллиптической орбите и создавать для РФ режим широкополосного доступа в интернет уже начиная с конца 2025 года", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.Он пояснил, что система аппаратов "Экспресс-РВ" не будет иметь глобального характера, как Starlink или OneWeb, потому что ее главная задача - обеспечить безопасность и доступ в интернет, стабильную связь, в том числе в арктической зоне, в зоне Северного морского пути."У нас нет планов свержения неугодных режимов и проведения военных операций по всей Земле, как у наших непартнеров", - добавил Рогозин.Ранее генеральный директор государственного предприятия "Космическая связь" (ГПКС) Алексей Волин заявил, что предприятие надеется на создание четырех спутников "Экспресс-РВ" в 2024 году с тем, чтобы в 2025 году запустить их на орбиту.
https://ria.ru/20220410/roskosmos-1782763007.html
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космос - риа наука, земля, oneweb, роскосмос, дмитрий рогозин
10:35 12.04.2022
 
Создание спутников "Экспресс-РВ" начнется в апреле

Рогозин: создание спутников широкополосного интернета "Экспресс-РВ" начнется в апреле

© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Создание спутников широкополосного интернета "Экспресс-РВ" на высокоэллиптической орбите начнется до конца апреля, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы планируем не позднее конца апреля развернуть работы по созданию системы как минимум из четырех аппаратов "Экспресс-РВ". Они будут летать на высокоэллиптической орбите и создавать для РФ режим широкополосного доступа в интернет уже начиная с конца 2025 года", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.
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Он пояснил, что система аппаратов "Экспресс-РВ" не будет иметь глобального характера, как Starlink или OneWeb, потому что ее главная задача - обеспечить безопасность и доступ в интернет, стабильную связь, в том числе в арктической зоне, в зоне Северного морского пути.
"У нас нет планов свержения неугодных режимов и проведения военных операций по всей Земле, как у наших непартнеров", - добавил Рогозин.
Ранее генеральный директор государственного предприятия "Космическая связь" (ГПКС) Алексей Волин заявил, что предприятие надеется на создание четырех спутников "Экспресс-РВ" в 2024 году с тем, чтобы в 2025 году запустить их на орбиту.
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