https://ria.ru/20220412/ekspress-rv-1783042654.html

Создание спутников "Экспресс-РВ" начнется в апреле

Создание спутников "Экспресс-РВ" начнется в апреле - РИА Новости, 12.04.2022

Создание спутников "Экспресс-РВ" начнется в апреле

Создание спутников широкополосного интернета "Экспресс-РВ" на высокоэллиптической орбите начнется до конца апреля, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:35

2022-04-12T10:35

2022-04-12T10:35

космос - риа наука

земля

oneweb

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Создание спутников широкополосного интернета "Экспресс-РВ" на высокоэллиптической орбите начнется до конца апреля, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы планируем не позднее конца апреля развернуть работы по созданию системы как минимум из четырех аппаратов "Экспресс-РВ". Они будут летать на высокоэллиптической орбите и создавать для РФ режим широкополосного доступа в интернет уже начиная с конца 2025 года", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.Он пояснил, что система аппаратов "Экспресс-РВ" не будет иметь глобального характера, как Starlink или OneWeb, потому что ее главная задача - обеспечить безопасность и доступ в интернет, стабильную связь, в том числе в арктической зоне, в зоне Северного морского пути."У нас нет планов свержения неугодных режимов и проведения военных операций по всей Земле, как у наших непартнеров", - добавил Рогозин.Ранее генеральный директор государственного предприятия "Космическая связь" (ГПКС) Алексей Волин заявил, что предприятие надеется на создание четырех спутников "Экспресс-РВ" в 2024 году с тем, чтобы в 2025 году запустить их на орбиту.

https://ria.ru/20220410/roskosmos-1782763007.html

https://ria.ru/20220327/kosmos-1780335201.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

космос - риа наука, земля, oneweb, роскосмос, дмитрий рогозин