Создание спутников "Экспресс-РВ" начнется в апреле
Рогозин: создание спутников широкополосного интернета "Экспресс-РВ" начнется в апреле
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Создание спутников широкополосного интернета "Экспресс-РВ" на высокоэллиптической орбите начнется до конца апреля, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы планируем не позднее конца апреля развернуть работы по созданию системы как минимум из четырех аппаратов "Экспресс-РВ". Они будут летать на высокоэллиптической орбите и создавать для РФ режим широкополосного доступа в интернет уже начиная с конца 2025 года", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости.
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Он пояснил, что система аппаратов "Экспресс-РВ" не будет иметь глобального характера, как Starlink или OneWeb, потому что ее главная задача - обеспечить безопасность и доступ в интернет, стабильную связь, в том числе в арктической зоне, в зоне Северного морского пути.
"У нас нет планов свержения неугодных режимов и проведения военных операций по всей Земле, как у наших непартнеров", - добавил Рогозин.
Ранее генеральный директор государственного предприятия "Космическая связь" (ГПКС) Алексей Волин заявил, что предприятие надеется на создание четырех спутников "Экспресс-РВ" в 2024 году с тем, чтобы в 2025 году запустить их на орбиту.