https://ria.ru/20220412/ekonomika-1783160312.html

Глава ВБ предрек мощное восстановление экономики после конфликта на Украине

Глава ВБ предрек мощное восстановление экономики после конфликта на Украине - РИА Новости, 12.04.2022

Глава ВБ предрек мощное восстановление экономики после конфликта на Украине

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс спрогнозировал "мощное восстановление" после окончания конфликта на Украине с формированием более эффективных и... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:56

2022-04-12T16:56

2022-04-12T16:56

в мире

украина

донбасс

россия

всемирный банк

европа

экономика

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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс спрогнозировал "мощное восстановление" после окончания конфликта на Украине с формированием более эффективных и устойчивых структур.Мир, по его словам, переполнен товарами, услугами и молодыми людьми, которые только и "ждут возможности" проявить себя.России Всемирный банк ранее предрек падение ВВП на 11% по итогам 2022 года."Но это уже с низкой базы. Вызов, с которым столкнулась Россия, заключался в сравнительно стагнирующих показателях подушевого дохода. Система, которую они применяют, привела к тому, что Россия за последние годы в этом отношении отстала от Китая", - сказал Мэлпасс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/germaniya-1783135459.html

https://ria.ru/20220412/vto-1783107216.html

украина

донбасс

россия

европа

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, донбасс, россия, всемирный банк, европа, экономика