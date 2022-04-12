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Глава ВБ предрек мощное восстановление экономики после конфликта на Украине - РИА Новости, 12.04.2022
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Глава ВБ предрек мощное восстановление экономики после конфликта на Украине
Глава ВБ предрек мощное восстановление экономики после конфликта на Украине - РИА Новости, 12.04.2022
Глава ВБ предрек мощное восстановление экономики после конфликта на Украине
Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс спрогнозировал "мощное восстановление" после окончания конфликта на Украине с формированием более эффективных и... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:56
2022-04-12T16:56
в мире
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донбасс
россия
всемирный банк
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экономика
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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс спрогнозировал "мощное восстановление" после окончания конфликта на Украине с формированием более эффективных и устойчивых структур.Мир, по его словам, переполнен товарами, услугами и молодыми людьми, которые только и "ждут возможности" проявить себя.России Всемирный банк ранее предрек падение ВВП на 11% по итогам 2022 года."Но это уже с низкой базы. Вызов, с которым столкнулась Россия, заключался в сравнительно стагнирующих показателях подушевого дохода. Система, которую они применяют, привела к тому, что Россия за последние годы в этом отношении отстала от Китая", - сказал Мэлпасс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/germaniya-1783135459.html
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в мире, украина, донбасс, россия, всемирный банк, европа, экономика
16:56 12.04.2022
 
Глава ВБ предрек мощное восстановление экономики после конфликта на Украине

Глава ВБ Мэлпасс спрогнозировал восстановление экономики Европы после конфликта на Украине

© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс спрогнозировал "мощное восстановление" после окончания конфликта на Украине с формированием более эффективных и устойчивых структур.
"Мы не можем это видеть сегодня, но я надеюсь, что увидим... по-настоящему мощное восстановление с созданием систем, которые будут сильнее старых в плане поддержания мира, безопасности Европы, линий снабжения, снижения зависимости, которые будут прочнее, устойчивей и глубже", - сказал Мэлпасс на конференции в Польше.
Мир, по его словам, переполнен товарами, услугами и молодыми людьми, которые только и "ждут возможности" проявить себя.
России Всемирный банк ранее предрек падение ВВП на 11% по итогам 2022 года.
"Но это уже с низкой базы. Вызов, с которым столкнулась Россия, заключался в сравнительно стагнирующих показателях подушевого дохода. Система, которую они применяют, привела к тому, что Россия за последние годы в этом отношении отстала от Китая", - сказал Мэлпасс.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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