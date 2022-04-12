https://ria.ru/20220412/ekonomika-1783137024.html
Путин призвал разбюрокрачивать экономику
Путин призвал разбюрокрачивать экономику - РИА Новости, 12.04.2022
Путин призвал разбюрокрачивать экономику
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выделить дополнительные ресурсы на поддержку отдельных отраслей и разбюрокрачивать экономику. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:46
2022-04-12T15:46
2022-04-12T16:31
экономика
владимир путин
россия
александр лукашенко
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выделить дополнительные ресурсы на поддержку отдельных отраслей и разбюрокрачивать экономику."Мы понимаем, что нам нужно дополнительно ресурсы выделять на поддержку отраслей. Мы понимаем, что в складывающейся ситуации самое правильное решение - разбюрокрачивание экономики, создание условий для роста новых производств на базе вновь создаваемых логистических цепочек", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20220412/stavka-1783137990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, александр лукашенко
15:46 12.04.2022 (обновлено: 16:31 12.04.2022)
Путин призвал разбюрокрачивать экономику
Путин: надо выделять ресурсы на поддержку отдельных отраслей, разбюрокрачивать экономику