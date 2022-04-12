https://ria.ru/20220412/ekonomika-1783137024.html

Путин призвал разбюрокрачивать экономику

Путин призвал разбюрокрачивать экономику - РИА Новости, 12.04.2022

Путин призвал разбюрокрачивать экономику

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выделить дополнительные ресурсы на поддержку отдельных отраслей и разбюрокрачивать экономику. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:46

2022-04-12T15:46

2022-04-12T16:31

экономика

владимир путин

россия

александр лукашенко

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выделить дополнительные ресурсы на поддержку отдельных отраслей и разбюрокрачивать экономику."Мы понимаем, что нам нужно дополнительно ресурсы выделять на поддержку отраслей. Мы понимаем, что в складывающейся ситуации самое правильное решение - разбюрокрачивание экономики, создание условий для роста новых производств на базе вновь создаваемых логистических цепочек", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20220412/stavka-1783137990.html

россия

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Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, россия, александр лукашенко