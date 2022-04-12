https://ria.ru/20220412/ekonomika-1783095669.html
Внешнее управление могут ввести в компаниях, значимых для экономики России
Внешнее управление могут ввести в компаниях, значимых для экономики России - РИА Новости, 12.04.2022
Внешнее управление могут ввести в компаниях, значимых для экономики России
Внешнее управление иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, может быть введено для компаний, которые имеют существенное значение... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:29
2022-04-12T13:29
2022-04-12T14:28
экономика
россия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Внешнее управление иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, может быть введено для компаний, которые имеют существенное значение для обеспечения стабильности экономики и защиты прав граждан, говорится во внесенном во вторник депутатами от "Единой России" в Госдуму законопроекте, текст которого опубликован в думской электронной базе данных.Законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, был внесен депутатами-единороссами Анатолием Выборным, Михаилом Старшиновым, Виктором Водолацким и Олегом Матвейчевым. Изменения предлагаются в закон "О внешней администрации по управлению организацией".Согласно пояснительной записке к законопроекту, внешняя администрация может быть назначена по решению суда в отношении организаций, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов граждан в РФ в целом или в отдельном субъекте РФ, в которых иностранные лица прямо или косвенно владеют более 25% акций (долей).Документом устанавливаются и критерии, которые свидетельствуют о существенном значении организации для российской экономики: производство товаров первой необходимости, производство товаров в условиях естественной монополии или доминирующее положение организации на рынке, организация является единственным производителем определенных видов продукции или является градообразующей.Также предлагаемые нормы могут коснуться и тех случаев, когда прекращение деятельности организации может повлечь за собой техногенные и (или) экологические катастрофы, гибель людей, прекращение эксплуатации объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, объектов энергетики, промышленности или связи, а также иных социально-значимых объектов.Предлагается считать значимыми для российской экономики и те организации, прекращение деятельности которых может приводить к дестабилизации, необоснованному увеличению розничных цен для потребителей на товары.
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РИА Новости
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экономика, россия
13:29 12.04.2022 (обновлено: 14:28 12.04.2022)
Внешнее управление могут ввести в компаниях, значимых для экономики России
Внешнее управление могут ввести в иностранных компаниях, важных для стабильности экономики
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Внешнее управление иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, может быть введено для компаний, которые имеют существенное значение для обеспечения стабильности экономики и защиты прав граждан, говорится во внесенном во вторник депутатами от "Единой России" в Госдуму законопроекте, текст которого опубликован в думской электронной базе данных.
Законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, был внесен депутатами-единороссами Анатолием Выборным, Михаилом Старшиновым, Виктором Водолацким и Олегом Матвейчевым. Изменения предлагаются в закон "О внешней администрации по управлению организацией".
Согласно пояснительной записке к законопроекту, внешняя администрация может быть назначена по решению суда в отношении организаций, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов граждан в РФ
в целом или в отдельном субъекте РФ, в которых иностранные лица прямо или косвенно владеют более 25% акций (долей).
Документом устанавливаются и критерии, которые свидетельствуют о существенном значении организации для российской экономики: производство товаров первой необходимости, производство товаров в условиях естественной монополии или доминирующее положение организации на рынке, организация является единственным производителем определенных видов продукции или является градообразующей.
Также предлагаемые нормы могут коснуться и тех случаев, когда прекращение деятельности организации может повлечь за собой техногенные и (или) экологические катастрофы, гибель людей, прекращение эксплуатации объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, объектов энергетики, промышленности или связи, а также иных социально-значимых объектов.
Предлагается считать значимыми для российской экономики и те организации, прекращение деятельности которых может приводить к дестабилизации, необоснованному увеличению розничных цен для потребителей на товары.