https://ria.ru/20220412/eisi-1783187196.html

Эксперты ЭИСИ провели круглый стол о культуре отмены в отношении России

Эксперты ЭИСИ провели круглый стол о культуре отмены в отношении России - РИА Новости, 12.04.2022

Эксперты ЭИСИ провели круглый стол о культуре отмены в отношении России

Вся мощь культуры отмены обрушилась против целой страны, а слово "русский" становится табуированным. Такое мнение высказал во время круглого стола ЭИСИ... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T19:02

2022-04-12T19:02

2022-04-12T19:02

общество

павел данилин

россия

центр политического анализа

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Вся мощь культуры отмены обрушилась против целой страны, а слово "русский" становится табуированным. Такое мнение высказал во время круглого стола ЭИСИ руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.Он отметил, что культура отмены исторически характерна для США и Великобритании, однако для континентальной Европы такие методы нетипичны.Кроме судебной борьбы с этим явлением эксперт призвал противостоять культуре отмены, доводя ее до абсурда и высмеивая."Хорошая практика – это высмеивание. Каждый новый круг этой культуры отмены проходит по все более и более легким основаниям, и, наконец, это все доходит до абсолютного абсурда. И эти абсурды надо ловить и надо показывать, что происходят вещи нелогичные, глупые, участвовать в которых стыдно", – заявил Глеб Кузнецов.Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что культуры отмены по отношению к России насчитывает несколько столетий. На протяжении последних пятисот лет, по его мнению, Россия воспринималась в Европе недружелюбно вне зависимости от того, какой режим был в государстве."Несмотря на то насколько мы стремились прорубить окно в Европу или не стремились этого делать, Россия все равно воспринималась в Европе через призму "свой – чужой". С учетом фундаментальных основ европейской культуры, в рамках которой чужого нужно уничтожить, а если не удается уничтожить, то нужно отменить", – сказал Шаповалов.Также он отметил, что одной из первых публикаций, которая дала начало информационной войне в отношении России, можно считать выпущенную в 1549 году немецким дипломатом Сигизмундом Герберштейном книгу "Записки о Московии"."В этой книге он пишет, что московские правители лицемерны, хитры, вероломны и жестоки, а все их подданные – рабы. И не просто рабы, а люди, которые находят больше удовольствие в рабстве, чем в свободе", – сказал Шаповалов.Директор Центра политического анализа Павел Данилин согласился, что с "культурой отмены" России приходилось сталкиваться и ранее. К подобным проявлениям эксперт отнес сознательное преуменьшение роли страны в освоении космоса и разгроме фашизма.Данилин также добавил, что тенденция особенно усилилась в последние несколько лет. В качестве примера он привел исследование университета Глазго о том, кто является главным врагом в компьютерных играх."На первом месте идет неидентифицированный человек, просто злодей, который не имеет особой принадлежности ни к кому – это 13% таких злодеев в играх. На втором месте идут русские с результатом 12%. 11% – это пришельцы из космоса. То есть мы оказались хуже, чем пришельцы из космоса", – сообщил директор Центра политического анализа.Политолог Анна Федорова отметила, что в мире некоторые публичные интеллектуалы уже вспоминают эпоху маккартизма в США в связи с последними событиями."Тогда поиск коммуниста под каждым фонарем и в каждой тумбочке дошел до нечеловеческих масштабов. Также в СМИ начинают использовать метафору железного занавеса. Они говорят: опускается железный занавес. И всем очень неудобно, но приходится признать, что на этот раз занавес пытаются опустить с другой стороны", – заявила Анна Федорова.

https://ria.ru/20220113/protesty-1767692705.html

https://ria.ru/20220406/rusofobiya-1782132272.html

https://ria.ru/20220404/avtoprobeg-1781735525.html

https://ria.ru/20210909/vybory-1749404308.html

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общество, павел данилин, россия, центр политического анализа