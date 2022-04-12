https://ria.ru/20220412/dvigateli-1783038881.html
Рогозин усомнился в преимуществах метановых ракетных двигателей
Рогозин усомнился в преимуществах метановых ракетных двигателей - РИА Новости, 12.04.2022
Рогозин усомнился в преимуществах метановых ракетных двигателей
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в интервью РИА Новости, что сомневается в преимуществах и безопасности метановых двигателей, применение... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:14
2022-04-12T10:14
2022-04-12T10:14
космос - риа наука
илон маск
союз
spacex falcon 9
spacex
дмитрий рогозин
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:79:2048:1231_1920x0_80_0_0_529556f2c481e85c8c06b7344a434f2a.jpg
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в интервью РИА Новости, что сомневается в преимуществах и безопасности метановых двигателей, применение которых в космонавтике является трендом последних лет."По ним (метановым двигателям - ред.) идет постоянный спор, в том числе в моем окружении. Преимущества у метана свои, безусловно, есть, но есть и неизученные риски. По сути дела, метановых двигателей с наработанной статистикой в мире еще нет", - сказал Рогозин РИА Новости.Он добавил, что даже ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX позволяют многоразовое применение именно за счет более традиционных кислород-керосиновых двигателей, а не метановых, которые также есть в их составе.Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса, первый пуск которой с космодрома Восточный изначально планировался в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).Планируется, что "Амур-СПГ" придет на смену ракетам "Союз-2". Как сообщил Рогозин, новая ракета не появится до тех пор, пока не станет понятно, что пора сворачивать пуски ее предшественницы.
https://ria.ru/20220410/roskosmos-1782763007.html
https://ria.ru/20220327/kosmos-1780335201.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763131806_0:401:2048:1937_1920x0_80_0_0_bc9249d9066446e1043acc207648aeea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, илон маск, союз, spacex falcon 9, spacex, дмитрий рогозин, роскосмос
Рогозин усомнился в преимуществах метановых ракетных двигателей
Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин усомнился в преимуществах метановых ракетных двигателей
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в интервью РИА Новости, что сомневается в преимуществах и безопасности метановых двигателей, применение которых в космонавтике является трендом последних лет.
"По ним (метановым двигателям - ред.) идет постоянный спор, в том числе в моем окружении. Преимущества у метана свои, безусловно, есть, но есть и неизученные риски. По сути дела, метановых двигателей с наработанной статистикой в мире еще нет", - сказал Рогозин РИА Новости.
Он добавил, что даже ракеты Falcon 9
компании Илона Маска SpaceX
позволяют многоразовое применение именно за счет более традиционных кислород-керосиновых двигателей, а не метановых, которые также есть в их составе.
Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса, первый пуск которой с космодрома Восточный изначально планировался в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).
Планируется, что "Амур-СПГ" придет на смену ракетам "Союз-2"
. Как сообщил Рогозин, новая ракета не появится до тех пор, пока не станет понятно, что пора сворачивать пуски ее предшественницы.