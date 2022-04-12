https://ria.ru/20220412/dvigateli-1783038881.html

Рогозин усомнился в преимуществах метановых ракетных двигателей

Рогозин усомнился в преимуществах метановых ракетных двигателей - РИА Новости, 12.04.2022

Рогозин усомнился в преимуществах метановых ракетных двигателей

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в интервью РИА Новости, что сомневается в преимуществах и безопасности метановых двигателей, применение... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:14

2022-04-12T10:14

2022-04-12T10:14

космос - риа наука

илон маск

союз

spacex falcon 9

spacex

дмитрий рогозин

роскосмос

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в интервью РИА Новости, что сомневается в преимуществах и безопасности метановых двигателей, применение которых в космонавтике является трендом последних лет."По ним (метановым двигателям - ред.) идет постоянный спор, в том числе в моем окружении. Преимущества у метана свои, безусловно, есть, но есть и неизученные риски. По сути дела, метановых двигателей с наработанной статистикой в мире еще нет", - сказал Рогозин РИА Новости.Он добавил, что даже ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX позволяют многоразовое применение именно за счет более традиционных кислород-керосиновых двигателей, а не метановых, которые также есть в их составе.Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса, первый пуск которой с космодрома Восточный изначально планировался в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).Планируется, что "Амур-СПГ" придет на смену ракетам "Союз-2". Как сообщил Рогозин, новая ракета не появится до тех пор, пока не станет понятно, что пора сворачивать пуски ее предшественницы.

https://ria.ru/20220410/roskosmos-1782763007.html

https://ria.ru/20220327/kosmos-1780335201.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

космос - риа наука, илон маск, союз, spacex falcon 9, spacex, дмитрий рогозин, роскосмос