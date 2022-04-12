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Суд приговорил редакторов DOXA к исправительным работам - РИА Новости, 12.04.2022
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Суд приговорил редакторов DOXA к исправительным работам
Суд приговорил редакторов DOXA к исправительным работам - РИА Новости, 12.04.2022
Суд приговорил редакторов DOXA к исправительным работам
Мировая судья во вторник приговорила редакторов студенческого издания DOXA к исправительным работам на два года каждого за вовлечение подростков в... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:04
2022-04-12T18:07
происшествия
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мировая судья во вторник приговорила редакторов студенческого издания DOXA к исправительным работам на два года каждого за вовлечение подростков в несогласованные акции, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы."Суд мирового участка №208 … признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 151.2 УК РФ, и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на два года", - сказали в суде.Помимо этого, суд на три года запретил им администрировать сайты. Параллельно им отменена мера пресечения в виде запрета определенных действий.Как уточнил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев, суд не зачел меру пресечения в срок наказания, хотя она должна засчитываться по закону."Мы будем думать, как поправить эту неточность. Также мы намерены обжаловать приговор, мы настаивали на оправдании", - сказал адвокат.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.Ранее государственный обвинитель попросил назначить каждому подсудимому два года исправительных работ. Помимо этого, прокурор предложил на три года запретить им администрировать сайты.На скамье подсудимых четыре обвиняемых: Алла Гутникова, Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и Армен Арамян. Год назад Басманный суд запретил им уходить из дома, а также использовать средства связи и интернет (хотя формально это не было названо домашним арестом).Позднее Мосгорсуд смягчил меру пресечения и разрешил молодым людям ежедневные двухчасовые прогулки.Редакторов DOXA обвиняют в "вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность, группой лиц с использованием интернета" - пункты "а" "б" и "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. Максимальная санкция – три года лишения свободы. Виновными себя фигуранты не признают.По версии обвинения, подсудимые призывали школьников и студентов участвовать в несогласованных акциях, чем подвергали их опасности.Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля прошлого года. Впоследствии был возбужден ряд уголовных дел, большинство осужденных получили условные сроки или ограничение свободы.Проект DOXA (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики.Сейчас, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA "уже достаточно давно" носит общественно-политический характер – "чисто студенческих вопросов мало".
https://ria.ru/20220401/doxa-1781290156.html
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происшествия, общество
18:04 12.04.2022 (обновлено: 18:07 12.04.2022)
 
Суд приговорил редакторов DOXA к исправительным работам

Суд приговорил редакторов журнала DOXA к исправительным работам сроком на два года каждого

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мировая судья во вторник приговорила редакторов студенческого издания DOXA к исправительным работам на два года каждого за вовлечение подростков в несогласованные акции, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы.
"Суд мирового участка №208 … признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 151.2 УК РФ, и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на два года", - сказали в суде.
Помимо этого, суд на три года запретил им администрировать сайты. Параллельно им отменена мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Как уточнил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев, суд не зачел меру пресечения в срок наказания, хотя она должна засчитываться по закону.
"Мы будем думать, как поправить эту неточность. Также мы намерены обжаловать приговор, мы настаивали на оправдании", - сказал адвокат.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Ранее государственный обвинитель попросил назначить каждому подсудимому два года исправительных работ. Помимо этого, прокурор предложил на три года запретить им администрировать сайты.
Сотрудники ФСИН доставили сотрудников редакции независимого студенческого журнала DOXA в Басманный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 14:17
Прокурор запросил для редакторов DOXA исправительные работы
На скамье подсудимых четыре обвиняемых: Алла Гутникова, Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и Армен Арамян. Год назад Басманный суд запретил им уходить из дома, а также использовать средства связи и интернет (хотя формально это не было названо домашним арестом).
Позднее Мосгорсуд смягчил меру пресечения и разрешил молодым людям ежедневные двухчасовые прогулки.
Редакторов DOXA обвиняют в "вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность, группой лиц с использованием интернета" - пункты "а" "б" и "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. Максимальная санкция – три года лишения свободы. Виновными себя фигуранты не признают.
По версии обвинения, подсудимые призывали школьников и студентов участвовать в несогласованных акциях, чем подвергали их опасности.
Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля прошлого года. Впоследствии был возбужден ряд уголовных дел, большинство осужденных получили условные сроки или ограничение свободы.
Проект DOXA (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики.
Сейчас, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA "уже достаточно давно" носит общественно-политический характер – "чисто студенческих вопросов мало".
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 12:45
МВД предупредило, что будет пресекать все попытки несогласованных акций
 
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