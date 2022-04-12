https://ria.ru/20220412/doxa-1783176321.html

Суд приговорил редакторов DOXA к исправительным работам

Суд приговорил редакторов DOXA к исправительным работам - РИА Новости, 12.04.2022

Суд приговорил редакторов DOXA к исправительным работам

Мировая судья во вторник приговорила редакторов студенческого издания DOXA к исправительным работам на два года каждого за вовлечение подростков в... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T18:04

2022-04-12T18:04

2022-04-12T18:07

происшествия

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Мировая судья во вторник приговорила редакторов студенческого издания DOXA к исправительным работам на два года каждого за вовлечение подростков в несогласованные акции, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы."Суд мирового участка №208 … признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 151.2 УК РФ, и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на два года", - сказали в суде.Помимо этого, суд на три года запретил им администрировать сайты. Параллельно им отменена мера пресечения в виде запрета определенных действий.Как уточнил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев, суд не зачел меру пресечения в срок наказания, хотя она должна засчитываться по закону."Мы будем думать, как поправить эту неточность. Также мы намерены обжаловать приговор, мы настаивали на оправдании", - сказал адвокат.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.Ранее государственный обвинитель попросил назначить каждому подсудимому два года исправительных работ. Помимо этого, прокурор предложил на три года запретить им администрировать сайты.На скамье подсудимых четыре обвиняемых: Алла Гутникова, Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и Армен Арамян. Год назад Басманный суд запретил им уходить из дома, а также использовать средства связи и интернет (хотя формально это не было названо домашним арестом).Позднее Мосгорсуд смягчил меру пресечения и разрешил молодым людям ежедневные двухчасовые прогулки.Редакторов DOXA обвиняют в "вовлечении несовершеннолетних в действия, представляющие опасность, группой лиц с использованием интернета" - пункты "а" "б" и "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. Максимальная санкция – три года лишения свободы. Виновными себя фигуранты не признают.По версии обвинения, подсудимые призывали школьников и студентов участвовать в несогласованных акциях, чем подвергали их опасности.Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля прошлого года. Впоследствии был возбужден ряд уголовных дел, большинство осужденных получили условные сроки или ограничение свободы.Проект DOXA (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики.Сейчас, как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, DOXA "уже достаточно давно" носит общественно-политический характер – "чисто студенческих вопросов мало".

https://ria.ru/20220401/doxa-1781290156.html

https://ria.ru/20220305/aktsii-1776702339.html

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происшествия, общество