https://ria.ru/20220412/donbass-1783118291.html

В Ясиноватой из-за обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

В Ясиноватой из-за обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 12.04.2022

В Ясиноватой из-за обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ясиноватая в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:52

2022-04-12T14:52

2022-04-12T15:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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владимир путин

россия

донецк (днр)

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ясиноватая в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) в Ясиноватой погибли 2 мирных жителя", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Ясиноватой, в том числе из БМ-21 "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/obstrel-1783112838.html

донецкая народная республика

ясиноватая

россия

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, владимир путин, россия, донецк (днр), сцкк