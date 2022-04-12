14:52 12.04.2022 (обновлено: 15:20 12.04.2022)
В Ясиноватой из-за обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
В Ясиноватой из-за обстрела со стороны украинских войск погибли два мирных жителя
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов в Мариуполе
Сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ясиноватая в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) в Ясиноватой погибли 2 мирных жителя", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.