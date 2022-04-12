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Более 500 тысяч жителей ДНР лишены питьевой воды, связи и тепла - РИА Новости, 12.04.2022
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Более 500 тысяч жителей ДНР лишены питьевой воды, связи и тепла
Более 500 тысяч жителей ДНР лишены питьевой воды, связи и тепла - РИА Новости, 12.04.2022
Более 500 тысяч жителей ДНР лишены питьевой воды, связи и тепла
Более 500 тысяч жителей Донецкой народной республики лишены питьевого водоснабжения, горячей пищи, тепло- и газоснабжения, доступа к мобильной связи и... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:35
2022-04-12T10:35
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
волноваха
мчс днр
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Более 500 тысяч жителей Донецкой народной республики лишены питьевого водоснабжения, горячей пищи, тепло- и газоснабжения, доступа к мобильной связи и интернету, сообщило во вторник МЧС ДНР."Более 500 тысяч населения находятся без питьевого водоснабжения, горячей пищи, теплоснабжения, газоснабжения, стационарной фиксированной, мобильной связи и каналов интернет. Вооруженными формированиями Украины при отступлении частично уничтожены жилые дома, социальная инфраструктура и мосты на автодорогах местного значения между населенными пунктами", - говорится в сообщении МЧС ДНР.Министерство сообщило, что за минувшие сутки аварийно-восстановительные работы и гуманитарные мероприятия по ликвидации ЧС проводились в населенных пунктах Тельмановского, Новоазовского, Старобешевского, Первомайского, Ясиноватского районов, городах Мариуполь и Волноваха, ранее временно находившихся под контролем Украины.В ведомстве сообщают, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 215 специалистов, 50 единиц техники от государственных органов и организаций ДНР, и 193 человека личного состава, 48 единиц техники от МЧС ДНР.
https://ria.ru/20220412/donbass-1783035317.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, волноваха, мчс днр
10:35 12.04.2022
 
Более 500 тысяч жителей ДНР лишены питьевой воды, связи и тепла

Более 500 тысяч жителей ДНР лишены питьевой воды, связи, тепло- и газоснабжения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя идут по улице города. На втором плане: сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов
Жители Мариуполя идут по улице города. На втором плане: сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жители Мариуполя идут по улице города. На втором плане: сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Более 500 тысяч жителей Донецкой народной республики лишены питьевого водоснабжения, горячей пищи, тепло- и газоснабжения, доступа к мобильной связи и интернету, сообщило во вторник МЧС ДНР.
"Более 500 тысяч населения находятся без питьевого водоснабжения, горячей пищи, теплоснабжения, газоснабжения, стационарной фиксированной, мобильной связи и каналов интернет. Вооруженными формированиями Украины при отступлении частично уничтожены жилые дома, социальная инфраструктура и мосты на автодорогах местного значения между населенными пунктами", - говорится в сообщении МЧС ДНР.
Женщина у разрушенного дома в поселке Саханка Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
09:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР за сутки помогли 24 раненым жителям
Министерство сообщило, что за минувшие сутки аварийно-восстановительные работы и гуманитарные мероприятия по ликвидации ЧС проводились в населенных пунктах Тельмановского, Новоазовского, Старобешевского, Первомайского, Ясиноватского районов, городах Мариуполь и Волноваха, ранее временно находившихся под контролем Украины.
В ведомстве сообщают, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 215 специалистов, 50 единиц техники от государственных органов и организаций ДНР, и 193 человека личного состава, 48 единиц техники от МЧС ДНР.
Боец полка полиции специального назначения имени Кадырова во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
09:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали 587 человек
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольВолновахаМЧС ДНР
 
 
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