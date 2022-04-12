https://ria.ru/20220412/donbass-1783042847.html

Более 500 тысяч жителей ДНР лишены питьевой воды, связи и тепла

Более 500 тысяч жителей ДНР лишены питьевой воды, связи и тепла - РИА Новости, 12.04.2022

Более 500 тысяч жителей ДНР лишены питьевой воды, связи и тепла

Более 500 тысяч жителей Донецкой народной республики лишены питьевого водоснабжения, горячей пищи, тепло- и газоснабжения, доступа к мобильной связи и... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T10:35

2022-04-12T10:35

2022-04-12T10:35

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

волноваха

мчс днр

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Более 500 тысяч жителей Донецкой народной республики лишены питьевого водоснабжения, горячей пищи, тепло- и газоснабжения, доступа к мобильной связи и интернету, сообщило во вторник МЧС ДНР."Более 500 тысяч населения находятся без питьевого водоснабжения, горячей пищи, теплоснабжения, газоснабжения, стационарной фиксированной, мобильной связи и каналов интернет. Вооруженными формированиями Украины при отступлении частично уничтожены жилые дома, социальная инфраструктура и мосты на автодорогах местного значения между населенными пунктами", - говорится в сообщении МЧС ДНР.Министерство сообщило, что за минувшие сутки аварийно-восстановительные работы и гуманитарные мероприятия по ликвидации ЧС проводились в населенных пунктах Тельмановского, Новоазовского, Старобешевского, Первомайского, Ясиноватского районов, городах Мариуполь и Волноваха, ранее временно находившихся под контролем Украины.В ведомстве сообщают, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 215 специалистов, 50 единиц техники от государственных органов и организаций ДНР, и 193 человека личного состава, 48 единиц техники от МЧС ДНР.

https://ria.ru/20220412/donbass-1783035317.html

https://ria.ru/20220412/mariupol-1783029667.html

донецкая народная республика

мариуполь

волноваха

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, волноваха, мчс днр