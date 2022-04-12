Более 500 тысяч жителей ДНР лишены питьевой воды, связи и тепла
Более 500 тысяч жителей ДНР лишены питьевой воды, связи, тепло- и газоснабжения
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя идут по улице города. На втором плане: сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов
Жители Мариуполя идут по улице города. На втором плане: сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Более 500 тысяч жителей Донецкой народной республики лишены питьевого водоснабжения, горячей пищи, тепло- и газоснабжения, доступа к мобильной связи и интернету, сообщило во вторник МЧС ДНР.
"Более 500 тысяч населения находятся без питьевого водоснабжения, горячей пищи, теплоснабжения, газоснабжения, стационарной фиксированной, мобильной связи и каналов интернет. Вооруженными формированиями Украины при отступлении частично уничтожены жилые дома, социальная инфраструктура и мосты на автодорогах местного значения между населенными пунктами", - говорится в сообщении МЧС ДНР.
Министерство сообщило, что за минувшие сутки аварийно-восстановительные работы и гуманитарные мероприятия по ликвидации ЧС проводились в населенных пунктах Тельмановского, Новоазовского, Старобешевского, Первомайского, Ясиноватского районов, городах Мариуполь и Волноваха, ранее временно находившихся под контролем Украины.
В ведомстве сообщают, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 215 специалистов, 50 единиц техники от государственных органов и организаций ДНР, и 193 человека личного состава, 48 единиц техники от МЧС ДНР.