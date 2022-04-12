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Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 12.04.2022

Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска за 15 мин дважды обстреляли Донецк, в том числе выпустили по городу 3 ракеты из БМ-21 "Град", а также 8 снарядов калибром 122 мм по Еленовке,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T08:44

2022-04-12T08:44

2022-04-12T08:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

петровский район

донецк (днр)

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 12 апр - РИА Новости. Украинские войска за 15 мин дважды обстреляли Донецк, в том числе выпустили по городу 3 ракеты из БМ-21 "Град", а также 8 снарядов калибром 122 мм по Еленовке, заявило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается, в 7.50 (время совпадает с мск) 4 снаряда калибром 122 мм и 4 мины калибром 120 мм были выпущены по Куйбышевскому району Донецка со стороны населенного пункта Водяное. В 8.00 был зафиксирован обстрел населенного пункта Еленовка. Огонь велся со стороны населенного пункта Новомихайловка. Украинские войска выпустили 8 снарядов калибром 122 мм. Помимо этого по Петровскому району Донецка были выпущены 3 ракеты из БМ-21 "Град"."В 08:05 - н.п. Георгиевка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 ракеты из БМ-21 "Град"", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

петровский район

донецк (днр)

куйбышевский район

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в мире, петровский район, донецк (днр), куйбышевский район