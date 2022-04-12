https://ria.ru/20220412/dollar-1783011929.html
Экономист рассказала, сможет ли Америка спасти репутацию доллара
Экономист рассказала, сможет ли Америка спасти репутацию доллара - РИА Новости, 12.04.2022
Экономист рассказала, сможет ли Америка спасти репутацию доллара
США вряд ли могут “отменить” начавшуюся дедолларизацию, хотя запас прочности у доллара еще есть, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T02:15
2022-04-12T02:15
2022-04-12T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
доллар
рэу имени г. в. плеханова
елена воронкова
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США вряд ли могут “отменить” начавшуюся дедолларизацию, хотя запас прочности у доллара еще есть, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.Отказ от монополии доллара в мировой торговле — объективная реальность, связанная с появлением новых глобальных экономических игроков и развитием связей между регионами, пояснила она. По словам эксперта, сейчас растет конкуренция и сопротивление стран с развитыми экономиками, которые не хотят терять господствующее положение.Собеседница агентства напомнила, что долю юаня и других валют в своих резервах увеличивают большинство мировых центробанков, а расчеты между странами все чаще осуществляются в нацвалютах. Пока позиции доллара в мировой экономике достаточно крепкие, но в долгосрочной перспективе, вероятнее всего, альтернативные глобальные и региональные валюты, будут занимать значительную долю в расчетах, заключила Воронкова.
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экономика, россия, сша, доллар, рэу имени г. в. плеханова, елена воронкова
Экономист рассказала, сможет ли Америка спасти репутацию доллара
Экономист Воронкова: США вряд ли могут отменить начавшуюся дедолларизацию