https://ria.ru/20220412/dollar-1783011929.html

Экономист рассказала, сможет ли Америка спасти репутацию доллара

Экономист рассказала, сможет ли Америка спасти репутацию доллара - РИА Новости, 12.04.2022

Экономист рассказала, сможет ли Америка спасти репутацию доллара

США вряд ли могут “отменить” начавшуюся дедолларизацию, хотя запас прочности у доллара еще есть, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T02:15

2022-04-12T02:15

2022-04-12T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

сша

доллар

рэу имени г. в. плеханова

елена воронкова

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. США вряд ли могут “отменить” начавшуюся дедолларизацию, хотя запас прочности у доллара еще есть, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.Отказ от монополии доллара в мировой торговле — объективная реальность, связанная с появлением новых глобальных экономических игроков и развитием связей между регионами, пояснила она. По словам эксперта, сейчас растет конкуренция и сопротивление стран с развитыми экономиками, которые не хотят терять господствующее положение.Собеседница агентства напомнила, что долю юаня и других валют в своих резервах увеличивают большинство мировых центробанков, а расчеты между странами все чаще осуществляются в нацвалютах. Пока позиции доллара в мировой экономике достаточно крепкие, но в долгосрочной перспективе, вероятнее всего, альтернативные глобальные и региональные валюты, будут занимать значительную долю в расчетах, заключила Воронкова.

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экономика, россия, сша, доллар, рэу имени г. в. плеханова, елена воронкова