https://ria.ru/20220412/dolgi-1783168745.html

Эсеры предложили списать участникам операции на Украине долги по кредитам

Эсеры предложили списать участникам операции на Украине долги по кредитам - РИА Новости, 12.04.2022

Эсеры предложили списать участникам операции на Украине долги по кредитам

Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме разработала законопроект о списании долгов по кредитам всем участникам специальной военной операции на... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:29

2022-04-12T17:29

2022-04-12T17:40

обострение ситуации в днр и лнр

общество

сергей миронов

россия

партия "справедливая россия - за правду"

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме разработала законопроект о списании долгов по кредитам всем участникам специальной военной операции на Украине, ДНР и ЛНР с 24 февраля этого года документ направлен на заключение в правительство России, сообщила РИА Новости пресс-служба руководителя фракции Сергея Миронова."Предоставить льготы по списанию кредитов ветеранам боевых действий, участвовавшим в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, предлагает председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Соответствующий законопроект сегодня направлен на заключение в правительство России", - говорится в сообщении.По словам Миронова, слова которого приводит его пресс-служба, в законопроекте говорится, что участники специальной военной операции, у кого есть непогашенный кредит, должны иметь возможность обратиться в банк с требованием о полном списании долга, неуплаченных процентов по кредиту, а также начисленных на день обращения пеней и штрафов, если они есть."В течение пяти рабочих дней банк должен будет рассмотреть заявление, провести все необходимые операции по списанию долга и потом сообщить об этом заемщику. В документе отмечается, что впоследствии банк сможет получить 50-процентную компенсацию от суммы списанного долга за счёт федерального бюджета", – пояснил парламентарий, добавив, что порядок таких выплат предлагается определить кабмину. Он отметил, что право на списание долгов по кредитам предлагается предоставлять один раз, кроме этого, по его словам, эта процедура не должна распространяться на кредиты и займы, связанные с предпринимательской деятельностью."Эта льгота должна распространяться не только на военнослужащих, но и на всех сотрудников правоохранительных и силовых ведомств, кто выполняет боевые задачи на территории Украины, ДНР и ЛНР... Наше государство обязано по достоинству оценить вклад российских военных в сохранение мира в России и в Европе. Считаю, что участники военной операции должны получить широкие социальные льготы, и сегодняшний законопроект... – это первый шаг в данном направлении", – заключил Миронов.

https://ria.ru/20220323/veterany-1779664492.html

https://ria.ru/20220328/putin-1780489002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, сергей миронов, россия, партия "справедливая россия - за правду", вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр