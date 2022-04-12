https://ria.ru/20220412/diversant-1783073273.html

Задержанный в России сторонник "Правого сектора"* прибыл из Британии

Задержанный в России сторонник "Правого сектора"* прибыл из Британии - РИА Новости, 12.04.2022

Задержанный в России сторонник "Правого сектора"* прибыл из Британии

Задержанный в России сторонник экстремистской организации "Правый сектор"* заявил, что прибыл в Россию из Великобритании; видео с его словами обнародовано ФСБ. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:12

2022-04-12T12:12

2022-04-12T12:50

россия

происшествия

владимир зеленский

чехия

львовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

правый сектор

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783081839_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d8ca29d07fcf8ac22cd8f34b27e276db.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Задержанный в России сторонник экстремистской организации "Правый сектор"* заявил, что прибыл в Россию из Великобритании; видео с его словами обнародовано ФСБ.По словам задержанного, он, отслужив в украинской армии, в 2019 году уехал на заработки в Европу, так как на Украине "низкие зарплаты". По словам, допрашиваемого, последние годы он работал в том числе в Чехии. В Россию же он приехал якобы "навесить родственников". В РФ, по его словам, он прибыл из Великобритании."Я в Великобритании жил последнее время", - добавил задержанный.На видео также демонстрируются изъятые у задержанного самодельные зажигательные устройства, холодное оружие, а также символика "Правого сектора" и украинского неонацистского полка "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Ранее во вторник ФСБ сообщила о задержании сторонника запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"* - уроженца Москвы, служившего в украинских войсках в 2017-2019 годах и окончившего курсы диверсантов НАТО, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что с 2017 по 2019 годы он проходил службу в составе Вооруженных сил Украины, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области под руководством инструкторов США, Великобритании и Канады. Был награжден тремя госнаградами Украины за участие в боевых действиях в Донбассе, в 2019 году в качестве поощрения указом Владимира Зеленского получил гражданство Украины, а в конце января 2022 года приехал в Россию.Возбуждено уголовное дело, устанавливаются его возможные соучастники.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220412/diversant-1783054735.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220307/zaderzhanie-1777028945.html

россия

чехия

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержанный сторонник "Правого сектора"* о том, что прибыл в РФ из Великобритании. Кадры ФСБ РФ ЗАДЕРЖАННЫЙ В РОССИИ СТОРОННИК "ПРАВОГО СЕКТОРА" РАССКАЗАЛ, ЧТО ПРИБЫЛ В РФ ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ - ВИДЕО ФСБ 2022-04-12T12:12 true PT2M02S

Задержание в Подмосковье сторонника "Правого сектора"*, воевавшего в Донбассе В Подмосковье задержали сторонника «Правого сектора», воевавшего в Донбассе 2022-04-12T12:12 true PT3M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, происшествия, владимир зеленский, чехия, львовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), правый сектор, нато