11:20 12.04.2022 (обновлено: 14:09 12.04.2022)
ФСБ задержала сторонника "Правого сектора"* из Москвы
ФСБ задержала в Солнечногорском районе москвича, вступившего в "Правый сектор"*
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ФСБ совместно с МВД задержала сторонника запрещенного в России "Правого сектора"*, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
"В лесном массиве Солнечногорского района изъят принадлежащий ему тайник с холодным оружием, символикой "Правого сектора"* и тремя самодельными зажигательными устройствами, которые могли быть использованы для проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры Московского региона", — добавили в ЦОС ФСБ.
Установлено, что уроженец Москвы с 2017 по 2019 год служил в Вооруженных силах Украины, под руководством инструкторов из США, Великобритании и Канады окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне Львовской области.
На Украине мужчину представили к трем государственным наградам за участие в боевых действиях в Донбассе, а в 2019 году президент Владимир Зеленский дал ему гражданство.
В конце января 2022 года задержанный приехал в Россию.
Возбуждено уголовное дело, спецслужбы устанавливают возможных соучастников.
"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических групп. В январе и феврале 2014 года его боевики участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре того же года Верховный суд России признал "Правый сектор"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.
*Запрещенная в России экстремистская организация.