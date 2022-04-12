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ФСБ задержала сторонника "Правого сектора"* из Москвы - РИА Новости, 12.04.2022
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ФСБ задержала сторонника "Правого сектора"* из Москвы
ФСБ задержала сторонника "Правого сектора"* из Москвы - РИА Новости, 12.04.2022
ФСБ задержала сторонника "Правого сектора"* из Москвы
ФСБ совместно с МВД задержала сторонника запрещенного в России "Правого сектора"*, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T11:20
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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москва
россия
правый сектор
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ФСБ совместно с МВД задержала сторонника запрещенного в России "Правого сектора"*, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.Установлено, что уроженец Москвы с 2017 по 2019 год служил в Вооруженных силах Украины, под руководством инструкторов из США, Великобритании и Канады окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне Львовской области.На Украине мужчину представили к трем государственным наградам за участие в боевых действиях в Донбассе, а в 2019 году президент Владимир Зеленский дал ему гражданство.В конце января 2022 года задержанный приехал в Россию.Возбуждено уголовное дело, спецслужбы устанавливают возможных соучастников."Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических групп. В январе и феврале 2014 года его боевики участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре того же года Верховный суд России признал "Правый сектор"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.*Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220411/spetsnaz-1782879952.html
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Задержание в Подмосковье сторонника "Правого сектора"*, воевавшего в Донбассе
В Подмосковье задержали сторонника «Правого сектора», воевавшего в Донбассе
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, россия, правый сектор
11:20 12.04.2022 (обновлено: 14:09 12.04.2022)
 
ФСБ задержала сторонника "Правого сектора"* из Москвы

ФСБ задержала в Солнечногорском районе москвича, вступившего в "Правый сектор"*

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ФСБ совместно с МВД задержала сторонника запрещенного в России "Правого сектора"*, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

"В лесном массиве Солнечногорского района изъят принадлежащий ему тайник с холодным оружием, символикой "Правого сектора"* и тремя самодельными зажигательными устройствами, которые могли быть использованы для проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры Московского региона", — добавили в ЦОС ФСБ.

Установлено, что уроженец Москвы с 2017 по 2019 год служил в Вооруженных силах Украины, под руководством инструкторов из США, Великобритании и Канады окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне Львовской области.
На Украине мужчину представили к трем государственным наградам за участие в боевых действиях в Донбассе, а в 2019 году президент Владимир Зеленский дал ему гражданство.
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"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических групп. В январе и феврале 2014 года его боевики участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре того же года Верховный суд России признал "Правый сектор"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваРоссияПравый сектор
 
 
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