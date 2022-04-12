https://ria.ru/20220412/diversant-1783054735.html

ФСБ задержала сторонника "Правого сектора"* из Москвы

ФСБ задержала сторонника "Правого сектора"* из Москвы - РИА Новости, 12.04.2022

ФСБ задержала сторонника "Правого сектора"* из Москвы

ФСБ совместно с МВД задержала сторонника запрещенного в России "Правого сектора"*, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T11:20

2022-04-12T11:20

2022-04-12T14:09

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

россия

правый сектор

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. ФСБ совместно с МВД задержала сторонника запрещенного в России "Правого сектора"*, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.Установлено, что уроженец Москвы с 2017 по 2019 год служил в Вооруженных силах Украины, под руководством инструкторов из США, Великобритании и Канады окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне Львовской области.На Украине мужчину представили к трем государственным наградам за участие в боевых действиях в Донбассе, а в 2019 году президент Владимир Зеленский дал ему гражданство.В конце января 2022 года задержанный приехал в Россию.Возбуждено уголовное дело, спецслужбы устанавливают возможных соучастников."Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических групп. В январе и феврале 2014 года его боевики участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре того же года Верховный суд России признал "Правый сектор"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220411/spetsnaz-1782879952.html

https://ria.ru/20220325/zaderzhanie-1779994084.html

москва

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Подмосковье сторонника "Правого сектора"*, воевавшего в Донбассе В Подмосковье задержали сторонника «Правого сектора», воевавшего в Донбассе 2022-04-12T11:20 true PT3M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, россия, правый сектор