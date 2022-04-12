https://ria.ru/20220412/diskussii-1783155880.html

Путин следит за дискуссиями по военной операции на Украине

Путин следит за дискуссиями по военной операции на Украине - РИА Новости, 12.04.2022

Путин следит за дискуссиями по военной операции на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что внимательно следит за дискуссиями внутри страны и за рубежом насчет специальной военной операции РФ на Украине,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:42

2022-04-12T16:42

2022-04-12T16:42

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что внимательно следит за дискуссиями внутри страны и за рубежом насчет специальной военной операции РФ на Украине, отметив, что от общественности не нужно ничего скрывать."Ход специальной военной операции идет по плану. Я, конечно, смотрю внимательно за дискуссиями, которые в нашем обществе происходит, заграницей. Мы ничего не должны закрывать от общественности, ничего (не должны) скрывать, но должны освещать эту боевую работу объективно", - сказал он после переговоров с белорусским коллегой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, украина