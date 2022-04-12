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СК Белоруссии возбудил дело из-за обстрела Польшей пункта пропуска - РИА Новости, 12.04.2022
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СК Белоруссии возбудил дело из-за обстрела Польшей пункта пропуска
СК Белоруссии возбудил дело из-за обстрела Польшей пункта пропуска - РИА Новости, 12.04.2022
СК Белоруссии возбудил дело из-за обстрела Польшей пункта пропуска
СК Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело в связи с обстрелом польскими военнослужащими белорусского пункта пропуска металлическими шариками. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:01
2022-04-12T12:10
в мире
белоруссия
польша
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. СК Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело в связи с обстрелом польскими военнослужащими белорусского пункта пропуска металлическими шариками."Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в связи с провокацией на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.Как отметили в ведомстве, следствием установлено, что "в ночь с 10 на 11 апреля текущего года польские военнослужащие обстреляли белорусский пункт пропуска "Песчатка" в Брестской области"."В момент обстрела модуля там нес службу пограничный наряд, который мог пострадать. Кроме того, польские силовики слепили белорусских военных и видеокамеры стробоскопами, чтобы дезориентировать", - подчеркивается в сообщении. По данным СК, в ходе осмотра места происшествия следствие обнаружило повреждения стен пограничного модуля, а также порядка четырех десятков металлических шариков."На изъятых записях камер видеонаблюдения видно, что три польских силовика из метательного оружия, предположительно рогатки специального назначения, стреляют по пограничному модулю", - заявили в ведомстве.Действия неустановленных лиц квалифицированы как особо злостное хулиганство. По этой статье может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет. "Противоправные действия польских силовиков следствие расценивает как умышленную провокацию, направленную на подрыв стабильности и порядка на государственной границе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220411/polsha-1782926840.html
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в мире, белоруссия, польша
12:01 12.04.2022 (обновлено: 12:10 12.04.2022)
 
СК Белоруссии возбудил дело из-за обстрела Польшей пункта пропуска

СК Белоруссии возбудил уголовное дело из-за обстрела Польшей пункта пропуска

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские пограничники на границе
Белорусские пограничники на границе - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские пограничники на границе. Архивное фото
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. СК Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело в связи с обстрелом польскими военнослужащими белорусского пункта пропуска металлическими шариками.
"Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в связи с провокацией на белорусско-польской границе", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
Как отметили в ведомстве, следствием установлено, что "в ночь с 10 на 11 апреля текущего года польские военнослужащие обстреляли белорусский пункт пропуска "Песчатка" в Брестской области".
"В момент обстрела модуля там нес службу пограничный наряд, который мог пострадать. Кроме того, польские силовики слепили белорусских военных и видеокамеры стробоскопами, чтобы дезориентировать", - подчеркивается в сообщении. По данным СК, в ходе осмотра места происшествия следствие обнаружило повреждения стен пограничного модуля, а также порядка четырех десятков металлических шариков.
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"На изъятых записях камер видеонаблюдения видно, что три польских силовика из метательного оружия, предположительно рогатки специального назначения, стреляют по пограничному модулю", - заявили в ведомстве.
Действия неустановленных лиц квалифицированы как особо злостное хулиганство. По этой статье может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет. "Противоправные действия польских силовиков следствие расценивает как умышленную провокацию, направленную на подрыв стабильности и порядка на государственной границе", - говорится в сообщении.
 
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