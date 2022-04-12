https://ria.ru/20220412/bucha-1783222175.html

СК изучит запись разговора экс-депутата Рады с российскими военными

СК изучит запись разговора экс-депутата Рады с российскими военными - РИА Новости, 12.04.2022

СК изучит запись разговора экс-депутата Рады с российскими военными

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить запись разговора бывшего депутата парламента Украины Александра Ржавского с российскими... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T22:34

2022-04-12T22:34

2022-04-12T23:09

россия

киевская область

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

украина

буча

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить запись разговора бывшего депутата парламента Украины Александра Ржавского с российскими военными в рамках дела о распространении фейков о Буче, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Бастрыкин поручил Главному следственному управлению в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с публичным распространением заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в городе Буче, изучить запись разговора бывшего депутата Рады Александра Ржавского с российскими военнослужащими", - говорится в сообщении.Отмечается, что следствие изучит запись, приобщит ее к материалам дела и проанализирует данные в совокупности с иными доказательствами.По данным СК, запись была сделана накануне выхода российских войск из Бучи, она опубликована в СМИ. В ходе разговора российские военнослужащие предлагают Ржавскому эвакуироваться в безопасное место, опасаясь за его жизнь, так как экс-депутату могут угрожать украинские националисты в связи с тем, что он поддерживает пророссийские взгляды."При этом мужчина отказывается от этого, высказывая уверенность в своей безопасности. Впоследствии, согласно сообщениям СМИ, он был обнаружен мертвым, а украинская сторона безосновательно обвинила в убийстве Ржавского российских военнослужащих", - добавляется в сообщении.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киевская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, буча