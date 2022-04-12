Рейтинг@Mail.ru
СК изучит запись разговора экс-депутата Рады с российскими военными - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/bucha-1783222175.html
СК изучит запись разговора экс-депутата Рады с российскими военными
СК изучит запись разговора экс-депутата Рады с российскими военными - РИА Новости, 12.04.2022
СК изучит запись разговора экс-депутата Рады с российскими военными
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить запись разговора бывшего депутата парламента Украины Александра Ржавского с российскими... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T22:34
2022-04-12T23:09
россия
киевская область
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
украина
буча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782749736_0:0:3257:1832_1920x0_80_0_0_c9e829650f4c527ed8cd76ec6718830c.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить запись разговора бывшего депутата парламента Украины Александра Ржавского с российскими военными в рамках дела о распространении фейков о Буче, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Бастрыкин поручил Главному следственному управлению в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с публичным распространением заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в городе Буче, изучить запись разговора бывшего депутата Рады Александра Ржавского с российскими военнослужащими", - говорится в сообщении.Отмечается, что следствие изучит запись, приобщит ее к материалам дела и проанализирует данные в совокупности с иными доказательствами.По данным СК, запись была сделана накануне выхода российских войск из Бучи, она опубликована в СМИ. В ходе разговора российские военнослужащие предлагают Ржавскому эвакуироваться в безопасное место, опасаясь за его жизнь, так как экс-депутату могут угрожать украинские националисты в связи с тем, что он поддерживает пророссийские взгляды."При этом мужчина отказывается от этого, высказывая уверенность в своей безопасности. Впоследствии, согласно сообщениям СМИ, он был обнаружен мертвым, а украинская сторона безосновательно обвинила в убийстве Ржавского российских военнослужащих", - добавляется в сообщении.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html
https://ria.ru/20220412/bucha-1783152081.html
россия
киевская область
украина
буча
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782748392_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_716b7eb0f2e6c2c02951e19e0dcb2d77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киевская область, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, украина, буча
22:34 12.04.2022 (обновлено: 23:09 12.04.2022)
 
СК изучит запись разговора экс-депутата Рады с российскими военными

СК изучит запись разговора экс-депутата Рады и военных России по делу о фейках о Буче

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить запись разговора бывшего депутата парламента Украины Александра Ржавского с российскими военными в рамках дела о распространении фейков о Буче, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Бастрыкин поручил Главному следственному управлению в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с публичным распространением заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в городе Буче, изучить запись разговора бывшего депутата Рады Александра Ржавского с российскими военнослужащими", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие изучит запись, приобщит ее к материалам дела и проанализирует данные в совокупности с иными доказательствами.
По данным СК, запись была сделана накануне выхода российских войск из Бучи, она опубликована в СМИ. В ходе разговора российские военнослужащие предлагают Ржавскому эвакуироваться в безопасное место, опасаясь за его жизнь, так как экс-депутату могут угрожать украинские националисты в связи с тем, что он поддерживает пророссийские взгляды.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 16:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии, заявил Путин
"При этом мужчина отказывается от этого, высказывая уверенность в своей безопасности. Впоследствии, согласно сообщениям СМИ, он был обнаружен мертвым, а украинская сторона безосновательно обвинила в убийстве Ржавского российских военнослужащих", - добавляется в сообщении.
В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 16:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД назвал поддержку Евросоюзом циничной провокации Киева в Буче кощунством
 
РоссияКиевская областьСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинУкраинаБуча
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала