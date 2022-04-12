22:34 12.04.2022 (обновлено: 23:09 12.04.2022)
СК изучит запись разговора экс-депутата Рады с российскими военными
СК изучит запись разговора экс-депутата Рады и военных России по делу о фейках о Буче
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить запись разговора бывшего депутата парламента Украины Александра Ржавского с российскими военными в рамках дела о распространении фейков о Буче, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Бастрыкин поручил Главному следственному управлению в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в связи с публичным распространением заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ в городе Буче, изучить запись разговора бывшего депутата Рады Александра Ржавского с российскими военнослужащими", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие изучит запись, приобщит ее к материалам дела и проанализирует данные в совокупности с иными доказательствами.
По данным СК, запись была сделана накануне выхода российских войск из Бучи, она опубликована в СМИ. В ходе разговора российские военнослужащие предлагают Ржавскому эвакуироваться в безопасное место, опасаясь за его жизнь, так как экс-депутату могут угрожать украинские националисты в связи с тем, что он поддерживает пророссийские взгляды.
"При этом мужчина отказывается от этого, высказывая уверенность в своей безопасности. Впоследствии, согласно сообщениям СМИ, он был обнаружен мертвым, а украинская сторона безосновательно обвинила в убийстве Ржавского российских военнослужащих", - добавляется в сообщении.
В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.