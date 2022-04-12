https://ria.ru/20220412/bucha-1783218980.html

Песков: Россия аргументированно объяснила, что кадры из Бучи — подтасовка

Песков: Россия аргументированно объяснила, что кадры из Бучи — подтасовка - РИА Новости, 12.04.2022

Песков: Россия аргументированно объяснила, что кадры из Бучи — подтасовка

Российские военные неоднократно предоставляли доказательства по произошедшему в Буче, методично и аргументированно объяснили, что это подтасовка, заявил... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T22:13

2022-04-12T22:13

2022-04-12T22:33

обострение ситуации в днр и лнр

буча

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дмитрий песков

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. Российские военные неоднократно предоставляли доказательства по произошедшему в Буче, методично и аргументированно объяснили, что это подтасовка, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Во-первых, все-таки наши военные уже неоднократно презентовали доказательства с точки зрения фактологии, с точки зрения того, что спутниковые снимки не могли в эти даты сделаться, просто физически не могли. На этих спутниковых снимках указанные даты были туда поставлены позже. Эти трупы не носили следов разложения, которое должно было быть характерно для такого количества дней. То есть это были люди, которые погибли несколько дней назад буквально", - сказал он журналистам.Песков напомнил, что российские военные "очень методично, аргументированно" объяснили, что это является подтасовкой. "По всей видимости, Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) сегодня передал дополнительные свидетельства в пользу того, что это является подтасовкой. Документы будут изучаться специальными службами", - добавил он.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html

https://ria.ru/20220412/peskov-1783218197.html

буча

донбасс

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буча, в мире, донбасс, дмитрий песков