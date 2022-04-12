Рейтинг@Mail.ru
Песков: Россия аргументированно объяснила, что кадры из Бучи — подтасовка - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/bucha-1783218980.html
Песков: Россия аргументированно объяснила, что кадры из Бучи — подтасовка
Песков: Россия аргументированно объяснила, что кадры из Бучи — подтасовка - РИА Новости, 12.04.2022
Песков: Россия аргументированно объяснила, что кадры из Бучи — подтасовка
Российские военные неоднократно предоставляли доказательства по произошедшему в Буче, методично и аргументированно объяснили, что это подтасовка, заявил... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T22:13
2022-04-12T22:33
обострение ситуации в днр и лнр
буча
в мире
донбасс
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781665305_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea2b5625c5bb04c6dfa6b65d2b326631.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. Российские военные неоднократно предоставляли доказательства по произошедшему в Буче, методично и аргументированно объяснили, что это подтасовка, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Во-первых, все-таки наши военные уже неоднократно презентовали доказательства с точки зрения фактологии, с точки зрения того, что спутниковые снимки не могли в эти даты сделаться, просто физически не могли. На этих спутниковых снимках указанные даты были туда поставлены позже. Эти трупы не носили следов разложения, которое должно было быть характерно для такого количества дней. То есть это были люди, которые погибли несколько дней назад буквально", - сказал он журналистам.Песков напомнил, что российские военные "очень методично, аргументированно" объяснили, что это является подтасовкой. "По всей видимости, Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) сегодня передал дополнительные свидетельства в пользу того, что это является подтасовкой. Документы будут изучаться специальными службами", - добавил он.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html
https://ria.ru/20220412/peskov-1783218197.html
буча
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781665305_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_043575bce26b17748247397ac74eaefd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
буча, в мире, донбасс, дмитрий песков
22:13 12.04.2022 (обновлено: 22:33 12.04.2022)
 
Песков: Россия аргументированно объяснила, что кадры из Бучи — подтасовка

Пресс-секретарь Песков напомнил, что опубликованные материалы из Бучи являются подтасовкой

© REUTERS / Oleksandr RatushniakМестная жительница на улице города Буча
Местная жительница на улице города Буча - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / Oleksandr Ratushniak
Местная жительница на улице города Буча
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 апр - РИА Новости. Российские военные неоднократно предоставляли доказательства по произошедшему в Буче, методично и аргументированно объяснили, что это подтасовка, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Во-первых, все-таки наши военные уже неоднократно презентовали доказательства с точки зрения фактологии, с точки зрения того, что спутниковые снимки не могли в эти даты сделаться, просто физически не могли. На этих спутниковых снимках указанные даты были туда поставлены позже. Эти трупы не носили следов разложения, которое должно было быть характерно для такого количества дней. То есть это были люди, которые погибли несколько дней назад буквально", - сказал он журналистам.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 16:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии, заявил Путин
Песков напомнил, что российские военные "очень методично, аргументированно" объяснили, что это является подтасовкой. "По всей видимости, Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) сегодня передал дополнительные свидетельства в пользу того, что это является подтасовкой. Документы будут изучаться специальными службами", - добавил он.
В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются очередной провокацией. Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 22:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кремль не отвечает на провокации фейками, а говорит правду, заявил Песков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБучаВ миреДонбассДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала