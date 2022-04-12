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Сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html
Сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии, заявил Путин
Сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сообщения о гибели мирных жителей в Буче являются таким же фейком, как информация о применении химоружия в Сирии... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:37
2022-04-12T16:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сирия
ракка (город)
вооруженные силы украины
украина
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сообщения о гибели мирных жителей в Буче являются таким же фейком, как информация о применении химоружия в Сирии правительством Башара Асада в прошлом."Что касается Бучи. Ну, послушайте, я разговаривал с коллегами из западных стран часто. И когда они мне говорят "Буча", я спрашиваю, а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, вот по самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией? И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дело никому не было до этого, никто даже и не заметил", - сказал Путин."Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии. Когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче", - заявил Путин.
https://ria.ru/20220412/bucha-1783128432.html
сирия
ракка (город)
украина
буча
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в мире, сирия, ракка (город), вооруженные силы украины, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр, буча
16:37 12.04.2022
 
Сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии, заявил Путин

Президент Путин заявил, что сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сообщения о гибели мирных жителей в Буче являются таким же фейком, как информация о применении химоружия в Сирии правительством Башара Асада в прошлом.
"Что касается Бучи. Ну, послушайте, я разговаривал с коллегами из западных стран часто. И когда они мне говорят "Буча", я спрашиваю, а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, вот по самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией? И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дело никому не было до этого, никто даже и не заметил", - сказал Путин.
"Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии. Когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче", - заявил Путин.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСирияРакка (город)Вооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРБуча
 
 
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