https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html
Сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии, заявил Путин
Сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022
Сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сообщения о гибели мирных жителей в Буче являются таким же фейком, как информация о применении химоружия в Сирии... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:37
2022-04-12T16:37
2022-04-12T16:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сирия
ракка (город)
вооруженные силы украины
украина
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сообщения о гибели мирных жителей в Буче являются таким же фейком, как информация о применении химоружия в Сирии правительством Башара Асада в прошлом."Что касается Бучи. Ну, послушайте, я разговаривал с коллегами из западных стран часто. И когда они мне говорят "Буча", я спрашиваю, а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, вот по самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией? И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дело никому не было до этого, никто даже и не заметил", - сказал Путин."Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии. Когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче", - заявил Путин.
https://ria.ru/20220412/bucha-1783128432.html
сирия
ракка (город)
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буча
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, ракка (город), вооруженные силы украины, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр, буча
Сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии, заявил Путин
Президент Путин заявил, что сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии