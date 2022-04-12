https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html

Сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии, заявил Путин

Сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 12.04.2022

Сообщения о Буче такой же фейк, как было с химоружием в Сирии, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сообщения о гибели мирных жителей в Буче являются таким же фейком, как информация о применении химоружия в Сирии... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:37

2022-04-12T16:37

2022-04-12T16:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сирия

ракка (город)

вооруженные силы украины

украина

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сообщения о гибели мирных жителей в Буче являются таким же фейком, как информация о применении химоружия в Сирии правительством Башара Асада в прошлом."Что касается Бучи. Ну, послушайте, я разговаривал с коллегами из западных стран часто. И когда они мне говорят "Буча", я спрашиваю, а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, вот по самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией? И там действительно трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дело никому не было до этого, никто даже и не заметил", - сказал Путин."Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии. Когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче", - заявил Путин.

https://ria.ru/20220412/bucha-1783128432.html

сирия

ракка (город)

украина

буча

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Ольга Маркова

в мире, сирия, ракка (город), вооруженные силы украины, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр, буча