https://ria.ru/20220412/bucha-1783146272.html

Лукашенко передал Путину документы, разоблачающие фейк в Буче

Лукашенко передал Путину документы, разоблачающие фейк в Буче - РИА Новости, 12.04.2022

Лукашенко передал Путину документы, разоблачающие фейк в Буче

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко передал ему документы, разоблачающие фейк в Буче. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:12

2022-04-12T16:12

2022-04-12T16:38

в мире

украина

владимир путин

александр лукашенко

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко передал ему документы, разоблачающие фейк в Буче."Александр Григорьевич мне сегодня давал документы. Документы, вот он так вскользь упомянул, которые переданы в ФСБ России, как, кто (у них перехваты есть соответствующие), на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка", - сказал Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой.

https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html

украина

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Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир путин, александр лукашенко