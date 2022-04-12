https://ria.ru/20220412/bucha-1783146272.html
Лукашенко передал Путину документы, разоблачающие фейк в Буче
Лукашенко передал Путину документы, разоблачающие фейк в Буче - РИА Новости, 12.04.2022
Лукашенко передал Путину документы, разоблачающие фейк в Буче
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко передал ему документы, разоблачающие фейк в Буче. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:12
2022-04-12T16:12
2022-04-12T16:38
в мире
украина
владимир путин
александр лукашенко
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко передал ему документы, разоблачающие фейк в Буче."Александр Григорьевич мне сегодня давал документы. Документы, вот он так вскользь упомянул, которые переданы в ФСБ России, как, кто (у них перехваты есть соответствующие), на каком транспорте приезжал в этот населенный пункт и создавал условия для организации этой провокации и фейка", - сказал Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой.
https://ria.ru/20220412/bucha-1783153696.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, владимир путин, александр лукашенко
16:12 12.04.2022 (обновлено: 16:38 12.04.2022)
Лукашенко передал Путину документы, разоблачающие фейк в Буче
Лукашенко передал Путину документы, разоблачающие фейк в украинской Буче