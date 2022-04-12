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Лукашенко назвал провокацию в Буче спецоперацией Британии - РИА Новости, 12.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/bucha-1783128432.html
Лукашенко назвал провокацию в Буче спецоперацией Британии
Лукашенко назвал провокацию в Буче спецоперацией Британии - РИА Новости, 12.04.2022
Лукашенко назвал провокацию в Буче спецоперацией Британии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с главой российского государства Владимиром Путиным провокацию в городе Буча на Украине и назвал... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T15:27
2022-04-12T16:22
обострение ситуации в днр и лнр
александр лукашенко
в мире
киевская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
белоруссия
украина
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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с главой российского государства Владимиром Путиным провокацию в городе Буча на Украине и назвал это спецоперацией Великобритании."Мы это обсуждали (провокацию в Буче). Все кричат: надо было ввести очередной пакет (санкций - ред.), это известно. Мы сегодня обсуждали их спецоперацию, психологическую спецоперацию, которую провели англичане", - сказал он после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам Лукашенко, "вместе с российскими друзьями мы полностью - с первого до последнего часа - раскрыли эту гадкую мерзкую позицию Запада". "Если вам нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки, на которых приехали в Бучу, ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы в этом плане поможем", - добавил белорусский президент.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220411/provokatsiya-1782818171.html
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александр лукашенко, в мире, киевская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, белоруссия, украина
15:27 12.04.2022 (обновлено: 16:22 12.04.2022)
 
Лукашенко назвал провокацию в Буче спецоперацией Британии

Президент Белоруссии Лукашенко назвал провокацию в Буче спецоперацией Британии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции на космодроме Восточный
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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с главой российского государства Владимиром Путиным провокацию в городе Буча на Украине и назвал это спецоперацией Великобритании.
"Мы это обсуждали (провокацию в Буче). Все кричат: надо было ввести очередной пакет (санкций - ред.), это известно. Мы сегодня обсуждали их спецоперацию, психологическую спецоперацию, которую провели англичане", - сказал он после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Лукашенко, "вместе с российскими друзьями мы полностью - с первого до последнего часа - раскрыли эту гадкую мерзкую позицию Запада". "Если вам нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки, на которых приехали в Бучу, ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы в этом плане поможем", - добавил белорусский президент.
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В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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