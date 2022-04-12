https://ria.ru/20220412/bucha-1783128432.html

Лукашенко назвал провокацию в Буче спецоперацией Британии

Лукашенко назвал провокацию в Буче спецоперацией Британии - РИА Новости, 12.04.2022

Лукашенко назвал провокацию в Буче спецоперацией Британии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с главой российского государства Владимиром Путиным провокацию в городе Буча на Украине и назвал... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T15:27

2022-04-12T15:27

2022-04-12T16:22

обострение ситуации в днр и лнр

александр лукашенко

в мире

киевская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

белоруссия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783146108_0:195:3294:2048_1920x0_80_0_0_2e0714786f2c81f05ad5106ef8e2b693.jpg

КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ" (Амурская область), 12 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с главой российского государства Владимиром Путиным провокацию в городе Буча на Украине и назвал это спецоперацией Великобритании."Мы это обсуждали (провокацию в Буче). Все кричат: надо было ввести очередной пакет (санкций - ред.), это известно. Мы сегодня обсуждали их спецоперацию, психологическую спецоперацию, которую провели англичане", - сказал он после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам Лукашенко, "вместе с российскими друзьями мы полностью - с первого до последнего часа - раскрыли эту гадкую мерзкую позицию Запада". "Если вам нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки, на которых приехали в Бучу, ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы в этом плане поможем", - добавил белорусский президент.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220411/provokatsiya-1782818171.html

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782862389.html

киевская область

россия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лукашенко, в мире, киевская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, белоруссия, украина