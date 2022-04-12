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Полиция Нью-Йорка заявила, что активных взрывных устройств в метро нет - РИА Новости, 12.04.2022
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Полиция Нью-Йорка заявила, что активных взрывных устройств в метро нет
Полиция Нью-Йорка заявила, что активных взрывных устройств в метро нет - РИА Новости, 12.04.2022
Полиция Нью-Йорка заявила, что активных взрывных устройств в метро нет
Стрельба в метро Нью-Йорка не расследуется как теракт, активных взрывных устройств в подземке не обнаружено, подозреваемый темнокожий мужчина разыскивается,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T19:17
2022-04-12T19:57
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Стрельба в метро Нью-Йорка не расследуется как теракт, активных взрывных устройств в подземке не обнаружено, подозреваемый темнокожий мужчина разыскивается, сообщила шеф городской полиции Кишант Сюэл.По ее словам, жизни пострадавших ничего не угрожает. "Хочу заверить общественность, что на данный момент не обнаружено взрывных устройств в поездах", - сказала она.По словам шефа полиции, подозреваемый темнокожий мужчина еще в розыске. Как рассказала Сюэл, мужчину в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, затем он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров, преследуя их.Как сообщалось ранее, 16 человек пострадали в инциденте со стрельбой в метро Нью-Йорка, 10 из них получили огнестрельные ранения, 5 находятся в критическом, но стабильном состоянии.
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в мире, нью-йорк (город), сша
19:17 12.04.2022 (обновлено: 19:57 12.04.2022)
 
Полиция Нью-Йорка заявила, что активных взрывных устройств в метро нет

Полиция Нью-Йорка заявила, что не обнаружила активных взрывных устройств в метро

© AFP 2022 / Getty Images / Spencer PlattПолиция и сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
Полиция и сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / Getty Images / Spencer Platt
Полиция и сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Стрельба в метро Нью-Йорка не расследуется как теракт, активных взрывных устройств в подземке не обнаружено, подозреваемый темнокожий мужчина разыскивается, сообщила шеф городской полиции Кишант Сюэл.
"На данный момент это не расследуется как акт терроризма", - сказала Сюэл на брифинге.
По ее словам, жизни пострадавших ничего не угрожает. "Хочу заверить общественность, что на данный момент не обнаружено взрывных устройств в поездах", - сказала она.
По словам шефа полиции, подозреваемый темнокожий мужчина еще в розыске. Как рассказала Сюэл, мужчину в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, затем он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров, преследуя их.
Как сообщалось ранее, 16 человек пострадали в инциденте со стрельбой в метро Нью-Йорка, 10 из них получили огнестрельные ранения, 5 находятся в критическом, но стабильном состоянии.
Сотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Вчера, 17:05
В полиции Нью-Йорка пока не знают о мотивах стрельбы в метро
 
В миреНью-Йорк (город)США
 
 
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