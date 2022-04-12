https://ria.ru/20220412/bomba-1783189308.html

Полиция Нью-Йорка заявила, что активных взрывных устройств в метро нет

Полиция Нью-Йорка заявила, что активных взрывных устройств в метро нет - РИА Новости, 12.04.2022

Полиция Нью-Йорка заявила, что активных взрывных устройств в метро нет

Стрельба в метро Нью-Йорка не расследуется как теракт, активных взрывных устройств в подземке не обнаружено, подозреваемый темнокожий мужчина разыскивается,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T19:17

2022-04-12T19:17

2022-04-12T19:57

в мире

нью-йорк (город)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783188763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eef7804b593482eb9f77fffac405ada4.jpg

ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Стрельба в метро Нью-Йорка не расследуется как теракт, активных взрывных устройств в подземке не обнаружено, подозреваемый темнокожий мужчина разыскивается, сообщила шеф городской полиции Кишант Сюэл.По ее словам, жизни пострадавших ничего не угрожает. "Хочу заверить общественность, что на данный момент не обнаружено взрывных устройств в поездах", - сказала она.По словам шефа полиции, подозреваемый темнокожий мужчина еще в розыске. Как рассказала Сюэл, мужчину в зеленом строительном жилете заметили в противогазе, затем он открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров, преследуя их.Как сообщалось ранее, 16 человек пострадали в инциденте со стрельбой в метро Нью-Йорка, 10 из них получили огнестрельные ранения, 5 находятся в критическом, но стабильном состоянии.

https://ria.ru/20220412/nyu-york-1783163009.html

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, нью-йорк (город), сша