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Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о несдетонировавших устройствах в метро - РИА Новости, 12.04.2022
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Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о несдетонировавших устройствах в метро
Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о несдетонировавших устройствах в метро - РИА Новости, 12.04.2022
Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о несдетонировавших устройствах в метро
Представитель пожарной службы Нью-Йорка сообщил РИА Новости об обнаружении нескольких "несдетонировавших устройств" на станции городского метро, где произошла... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T17:36
2022-04-12T17:48
в мире
сша
нью-йорк
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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Представитель пожарной службы Нью-Йорка сообщил РИА Новости об обнаружении нескольких "несдетонировавших устройств" на станции городского метро, где произошла стрельба.Он не уточнил, о каких именно устройствах идет речь, а нью-йоркская полиция через Twitter объявила об отсутствии на данный момент "активных взрывных устройств"."Нам поступил вызов по поводу задымления на станции метро... По прибытии подразделения обнаружили на месте множество пострадавших и несколько несдетонировавших устройств", - сказал собеседник агентства.Он подтвердил сообщения о 13 пострадавших. По данным СМИ, по меньшей мере пятеро из них получили огнестрельные ранения. Местные телеканалы передают, что стрелявший применил дымовую шашку. Подозреваемый находится в розыске.
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в мире, сша, нью-йорк
17:36 12.04.2022 (обновлено: 17:48 12.04.2022)
 
Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о несдетонировавших устройствах в метро

Пожарная служба Нью-Йорка сообщила об обнаружении несдетонировавших устройств в метро

© AFP 2022 / Getty Images / Spencer PlattСотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
Сотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / Getty Images / Spencer Platt
Сотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Представитель пожарной службы Нью-Йорка сообщил РИА Новости об обнаружении нескольких "несдетонировавших устройств" на станции городского метро, где произошла стрельба.
Он не уточнил, о каких именно устройствах идет речь, а нью-йоркская полиция через Twitter объявила об отсутствии на данный момент "активных взрывных устройств".
"Нам поступил вызов по поводу задымления на станции метро... По прибытии подразделения обнаружили на месте множество пострадавших и несколько несдетонировавших устройств", - сказал собеседник агентства.
Он подтвердил сообщения о 13 пострадавших. По данным СМИ, по меньшей мере пятеро из них получили огнестрельные ранения. Местные телеканалы передают, что стрелявший применил дымовую шашку. Подозреваемый находится в розыске.
Сотрудники экстренных служб возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
17:46
Полиция расследует стрельбу в метро Нью-Йорка как теракт, сообщили СМИ
 
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