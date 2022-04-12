https://ria.ru/20220412/bomba-1783170632.html

Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о несдетонировавших устройствах в метро

Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о несдетонировавших устройствах в метро - РИА Новости, 12.04.2022

Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о несдетонировавших устройствах в метро

Представитель пожарной службы Нью-Йорка сообщил РИА Новости об обнаружении нескольких "несдетонировавших устройств" на станции городского метро, где произошла... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T17:36

2022-04-12T17:36

2022-04-12T17:48

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ВАШИНГТОН, 12 апр – РИА Новости. Представитель пожарной службы Нью-Йорка сообщил РИА Новости об обнаружении нескольких "несдетонировавших устройств" на станции городского метро, где произошла стрельба.Он не уточнил, о каких именно устройствах идет речь, а нью-йоркская полиция через Twitter объявила об отсутствии на данный момент "активных взрывных устройств"."Нам поступил вызов по поводу задымления на станции метро... По прибытии подразделения обнаружили на месте множество пострадавших и несколько несдетонировавших устройств", - сказал собеседник агентства.Он подтвердил сообщения о 13 пострадавших. По данным СМИ, по меньшей мере пятеро из них получили огнестрельные ранения. Местные телеканалы передают, что стрелявший применил дымовую шашку. Подозреваемый находится в розыске.

https://ria.ru/20220412/strelba-1783172929.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, сша, нью-йорк