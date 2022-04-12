22:51 12.04.2022 (обновлено: 10:02 13.04.2022)
Кадыров опубликовал видео боев на заводе "Азовсталь"
Глава Чечни Кадыров опубликовал видео боев на заводе "Азовсталь"
ГРОЗНЫЙ, 12 апр – РИА Новости. Видеозапись боев, выложенная в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова, была сделана на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
"Помните, как "Хамас" (командир батальона Иса Таймасханов) предлагал бандитам-"азовцам" сдаться? Так как они не проявили сообразительности и не сложили оружие, в ход пошли старые добрые безотказные гранаты. Горячий пыл "азовцев" сразу подостыл. Они вдруг перестали орать кричалки и забились в дальние углы", - написал Кадыров к описанию видео.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы Чечни данные кадры были сняты за заводе "Азовсталь".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за окончательное освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.