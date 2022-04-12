https://ria.ru/20220412/bilayn-1783081395.html

"Билайн" проследит, чтобы уход Nokia и Ericsson не помешал пользователям

"Билайн" проследит, чтобы уход Nokia и Ericsson не помешал пользователям - РИА Новости, 12.04.2022

"Билайн" проследит, чтобы уход Nokia и Ericsson не помешал пользователям

Сотовый оператор "Билайн" прикладывает все усилия для того, чтобы уход производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson из России не сказался... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:42

2022-04-12T12:42

2022-04-12T12:50

билайн

технологии

ericsson

санкции в отношении россии

nokia corporation

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сотовый оператор "Билайн" прикладывает все усилия для того, чтобы уход производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson из России не сказался на качестве предоставляемых услуг и сервисов для пользователей, сообщила пресс-служба компании."Мы прикладываем все усилия, чтобы уход компаний-производителей телеком-оборудования с российского рынка не сказался на качестве предоставляемых "Билайном" услуг и сервисов", - говорится в сообщении.Ранее во вторник финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил об уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине. Компания уточнила, что за последние недели приостановила поставки, остановила новый бизнес и преступила к переносу научно-исследовательской деятельности за пределы России.Кроме того, в понедельник шведская телекоммуникационная компания Ericsson сообщила о том, что приостанавливает свою деятельность в России на неопределенный срок и отправляет российских сотрудников в оплачиваемый отпуск. При этом в конце февраля Ericsson уже приостановила все поставки в Россию.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

билайн, технологии, ericsson, санкции в отношении россии, nokia corporation