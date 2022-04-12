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"Билайн" проследит, чтобы уход Nokia и Ericsson не помешал пользователям - РИА Новости, 12.04.2022
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"Билайн" проследит, чтобы уход Nokia и Ericsson не помешал пользователям
"Билайн" проследит, чтобы уход Nokia и Ericsson не помешал пользователям - РИА Новости, 12.04.2022
"Билайн" проследит, чтобы уход Nokia и Ericsson не помешал пользователям
Сотовый оператор "Билайн" прикладывает все усилия для того, чтобы уход производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson из России не сказался... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T12:42
2022-04-12T12:50
билайн
технологии
ericsson
санкции в отношении россии
nokia corporation
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сотовый оператор "Билайн" прикладывает все усилия для того, чтобы уход производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson из России не сказался на качестве предоставляемых услуг и сервисов для пользователей, сообщила пресс-служба компании."Мы прикладываем все усилия, чтобы уход компаний-производителей телеком-оборудования с российского рынка не сказался на качестве предоставляемых "Билайном" услуг и сервисов", - говорится в сообщении.Ранее во вторник финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил об уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине. Компания уточнила, что за последние недели приостановила поставки, остановила новый бизнес и преступила к переносу научно-исследовательской деятельности за пределы России.Кроме того, в понедельник шведская телекоммуникационная компания Ericsson сообщила о том, что приостанавливает свою деятельность в России на неопределенный срок и отправляет российских сотрудников в оплачиваемый отпуск. При этом в конце февраля Ericsson уже приостановила все поставки в Россию.
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билайн, технологии, ericsson, санкции в отношении россии, nokia corporation
12:42 12.04.2022 (обновлено: 12:50 12.04.2022)
 
"Билайн" проследит, чтобы уход Nokia и Ericsson не помешал пользователям

"Билайн" прилагает усилия, чтобы уход Nokia и Ericsson не сказался на пользователях

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВывеска на офисе компании "Билайн" в Москве
Вывеска на офисе компании Билайн в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вывеска на офисе компании "Билайн" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Сотовый оператор "Билайн" прикладывает все усилия для того, чтобы уход производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson из России не сказался на качестве предоставляемых услуг и сервисов для пользователей, сообщила пресс-служба компании.
"Мы прикладываем все усилия, чтобы уход компаний-производителей телеком-оборудования с российского рынка не сказался на качестве предоставляемых "Билайном" услуг и сервисов", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia заявил об уходе с российского рынка из-за спецоперации на Украине. Компания уточнила, что за последние недели приостановила поставки, остановила новый бизнес и преступила к переносу научно-исследовательской деятельности за пределы России.
Кроме того, в понедельник шведская телекоммуникационная компания Ericsson сообщила о том, что приостанавливает свою деятельность в России на неопределенный срок и отправляет российских сотрудников в оплачиваемый отпуск. При этом в конце февраля Ericsson уже приостановила все поставки в Россию.
 
БилайнТехнологииEricssonСанкции в отношении РоссииNokia Corporation
 
 
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