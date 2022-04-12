https://ria.ru/20220412/bespilotniki-1783197861.html

Российская ПВО сбила два украинских беспилотника

Российская ПВО сбила два украинских беспилотника - РИА Новости, 12.04.2022

Российская ПВО сбила два украинских беспилотника

Российские комплексы ПВО сбили два украинских беспилотника в Николаевской области на юге Украины, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:00

2022-04-12T20:00

2022-04-12T20:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО сбили два украинских беспилотника в Николаевской области на юге Украины, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Очаков и Николаев", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, инфографика