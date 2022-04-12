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Российская ПВО сбила два украинских беспилотника - РИА Новости, 12.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/bespilotniki-1783197861.html
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника - РИА Новости, 12.04.2022
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника
Российские комплексы ПВО сбили два украинских беспилотника в Николаевской области на юге Украины, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:00
2022-04-12T20:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО сбили два украинских беспилотника в Николаевской области на юге Украины, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Очаков и Николаев", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, инфографика
20:00 12.04.2022
 
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника

Минобороны: российская ПВО сбила два украинских беспилотника в Николаевской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российские комплексы ПВО сбили два украинских беспилотника в Николаевской области на юге Украины, заявил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Очаков и Николаев", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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