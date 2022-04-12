https://ria.ru/20220412/benzin-1783216323.html

Американцы пожаловались на финансовые трудности из-за подорожания бензина

Американцы пожаловались на финансовые трудности из-за подорожания бензина - РИА Новости, 12.04.2022

Американцы пожаловались на финансовые трудности из-за подорожания бензина

Французская компания Ipsos совместно с ABC News провела социологическое исследование среди жителей США и выяснила, что почти половина американцев испытывают... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T21:51

2022-04-12T21:51

2022-04-12T22:46

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Французская компания Ipsos совместно с ABC News провела социологическое исследование среди жителей США и выяснила, что почти половина американцев испытывают финансовые проблемы из-за подорожания топлива.Кроме вопроса о бензине, у респондентов спросили об их отношении к американской политике. Так, 45% опрошенных поддержали политику президента США Джо Байдена в ситуации с украинским кризисом, 53% высказали неодобрение и два процента затруднились с ответом. За установление бесполетной зоны над Украиной силами НАТО высказались 27% американцев.Политику Байдена относительно цен на горючее поддержали 31% участников исследования, 68% высказались против, один процент — не определились. При этом 49% респондентов признались, что в их семьях возникли финансовые трудности из-за повышения цен на топливо, причем 21% заявили о "серьезных" проблемах и 29% назвали свои сложности "несерьезными".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.После начала Россией спецоперации на Украине президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт энергоносителей из России, после чего цены на них начали усиленно расти. Как отмечал российский вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти может привести к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызвать скачок ее стоимости до 300 долларов за баррель и выше.

https://ria.ru/20220412/germaniya-1783168378.html

https://ria.ru/20220412/germaniya-1783135459.html

сша

россия

украина

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2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, цены на нефть, сша, нато, россия, украина, джо байден