13:47 12.04.2022 (обновлено: 13:59 12.04.2022)
Белый дом анонсировал план борьбы с растущими ценами на бензин
Президент США Байден представит план борьбы с растущими ценами на бензин
© AP Photo / Seth Wenig, FileМужчина меняет цены на бензин на АЗС в американском городе Форт Ли
© AP Photo / Seth Wenig, File
Мужчина меняет цены на бензин на АЗС в американском городе Форт Ли. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник изложит стратегию борьбы с ростом цен на бензин, в рамках которой предполагается найти альтернативные источники топлива, в том числе задействовать в большем объеме биотопливо и применять смесь бензина с этанолом, сообщает Белый дом.
В сообщении говорится, что Байден намерен сделать все возможное, чтобы помочь американцам, которые страдают от повышения цен на бензин. США ставят целью, согласно заявлению администрации, "расширение возможностей американцев в сфере доступного топлива в краткосрочной перспективе" и обеспечение "настоящей энергетической независимости - в долгосрочной".
Власти Соединенных Штатов считают необходимым в этой связи увеличить запасы топлива, дать американцам больше альтернатив и снизить цены на бензин. В частности, Байден должен объявить, что Агентство по охране окружающей среды США (EPA) разрешит продавать этим летом бензин E15, в составе которого будет 15-процентная смесь этанола. Данная чрезвычайная мера позволит семьям "экономить 10 центов за галлон (3,7 литра) бензина".
Также в релизе говорится, что администрация США намерена "стимулировать разумное развитие и внедрение экологически чистых видов топлива собственного производства". Кроме того, агентство по охране окружающей среды разрешит применять рапсовое масло в качестве биотоплива.
В рамках санкционного давления на Россию США отказались от закупок российских энергоносителей и пытаются скомпенсировать последствия для внутреннего рынка рекордными товарными интервенциями.