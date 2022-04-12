Рейтинг@Mail.ru
Белый дом анонсировал план борьбы с растущими ценами на бензин - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220412/benzin-1783100593.html
Белый дом анонсировал план борьбы с растущими ценами на бензин
Белый дом анонсировал план борьбы с растущими ценами на бензин - РИА Новости, 12.04.2022
Белый дом анонсировал план борьбы с растущими ценами на бензин
Президент США Джо Байден во вторник изложит стратегию борьбы с ростом цен на бензин, в рамках которой предполагается найти альтернативные источники топлива, в... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:47
2022-04-12T13:59
в мире
сша
джо байден
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152304/79/1523047965_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_fea9e407846a4c3a9202e760912daddb.jpg
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник изложит стратегию борьбы с ростом цен на бензин, в рамках которой предполагается найти альтернативные источники топлива, в том числе задействовать в большем объеме биотопливо и применять смесь бензина с этанолом, сообщает Белый дом.В сообщении говорится, что Байден намерен сделать все возможное, чтобы помочь американцам, которые страдают от повышения цен на бензин. США ставят целью, согласно заявлению администрации, "расширение возможностей американцев в сфере доступного топлива в краткосрочной перспективе" и обеспечение "настоящей энергетической независимости - в долгосрочной".Власти Соединенных Штатов считают необходимым в этой связи увеличить запасы топлива, дать американцам больше альтернатив и снизить цены на бензин. В частности, Байден должен объявить, что Агентство по охране окружающей среды США (EPA) разрешит продавать этим летом бензин E15, в составе которого будет 15-процентная смесь этанола. Данная чрезвычайная мера позволит семьям "экономить 10 центов за галлон (3,7 литра) бензина".Также в релизе говорится, что администрация США намерена "стимулировать разумное развитие и внедрение экологически чистых видов топлива собственного производства". Кроме того, агентство по охране окружающей среды разрешит применять рапсовое масло в качестве биотоплива.В рамках санкционного давления на Россию США отказались от закупок российских энергоносителей и пытаются скомпенсировать последствия для внутреннего рынка рекордными товарными интервенциями.
https://ria.ru/20220406/kapital-1781994141.html
https://ria.ru/20220331/bayden-1781182959.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152304/79/1523047965_65:0:2288:1667_1920x0_80_0_0_2045f4415a91c86e8f5908b01e7d53aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, цены на нефть
13:47 12.04.2022 (обновлено: 13:59 12.04.2022)
 
Белый дом анонсировал план борьбы с растущими ценами на бензин

Президент США Байден представит план борьбы с растущими ценами на бензин

© AP Photo / Seth Wenig, FileМужчина меняет цены на бензин на АЗС в американском городе Форт Ли
Мужчина меняет цены на бензин на АЗС в американском городе Форт Ли - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Seth Wenig, File
Мужчина меняет цены на бензин на АЗС в американском городе Форт Ли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник изложит стратегию борьбы с ростом цен на бензин, в рамках которой предполагается найти альтернативные источники топлива, в том числе задействовать в большем объеме биотопливо и применять смесь бензина с этанолом, сообщает Белый дом.
В сообщении говорится, что Байден намерен сделать все возможное, чтобы помочь американцам, которые страдают от повышения цен на бензин. США ставят целью, согласно заявлению администрации, "расширение возможностей американцев в сфере доступного топлива в краткосрочной перспективе" и обеспечение "настоящей энергетической независимости - в долгосрочной".
Цена на бензин в США - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 02:56
В США призвали мобилизовать частный капитал на борьбу с топливным кризисом
Власти Соединенных Штатов считают необходимым в этой связи увеличить запасы топлива, дать американцам больше альтернатив и снизить цены на бензин. В частности, Байден должен объявить, что Агентство по охране окружающей среды США (EPA) разрешит продавать этим летом бензин E15, в составе которого будет 15-процентная смесь этанола. Данная чрезвычайная мера позволит семьям "экономить 10 центов за галлон (3,7 литра) бензина".
Также в релизе говорится, что администрация США намерена "стимулировать разумное развитие и внедрение экологически чистых видов топлива собственного производства". Кроме того, агентство по охране окружающей среды разрешит применять рапсовое масло в качестве биотоплива.
В рамках санкционного давления на Россию США отказались от закупок российских энергоносителей и пытаются скомпенсировать последствия для внутреннего рынка рекордными товарными интервенциями.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 23:04
Байден назвал рекордный рост топливных цен в США "подорожанием Путина"
 
В миреСШАДжо БайденЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала