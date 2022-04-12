https://ria.ru/20220412/benzin-1783100593.html

Белый дом анонсировал план борьбы с растущими ценами на бензин

Белый дом анонсировал план борьбы с растущими ценами на бензин - РИА Новости, 12.04.2022

Белый дом анонсировал план борьбы с растущими ценами на бензин

Президент США Джо Байден во вторник изложит стратегию борьбы с ростом цен на бензин, в рамках которой предполагается найти альтернативные источники топлива, в... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:47

2022-04-12T13:47

2022-04-12T13:59

в мире

сша

джо байден

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник изложит стратегию борьбы с ростом цен на бензин, в рамках которой предполагается найти альтернативные источники топлива, в том числе задействовать в большем объеме биотопливо и применять смесь бензина с этанолом, сообщает Белый дом.В сообщении говорится, что Байден намерен сделать все возможное, чтобы помочь американцам, которые страдают от повышения цен на бензин. США ставят целью, согласно заявлению администрации, "расширение возможностей американцев в сфере доступного топлива в краткосрочной перспективе" и обеспечение "настоящей энергетической независимости - в долгосрочной".Власти Соединенных Штатов считают необходимым в этой связи увеличить запасы топлива, дать американцам больше альтернатив и снизить цены на бензин. В частности, Байден должен объявить, что Агентство по охране окружающей среды США (EPA) разрешит продавать этим летом бензин E15, в составе которого будет 15-процентная смесь этанола. Данная чрезвычайная мера позволит семьям "экономить 10 центов за галлон (3,7 литра) бензина".Также в релизе говорится, что администрация США намерена "стимулировать разумное развитие и внедрение экологически чистых видов топлива собственного производства". Кроме того, агентство по охране окружающей среды разрешит применять рапсовое масло в качестве биотоплива.В рамках санкционного давления на Россию США отказались от закупок российских энергоносителей и пытаются скомпенсировать последствия для внутреннего рынка рекордными товарными интервенциями.

https://ria.ru/20220406/kapital-1781994141.html

https://ria.ru/20220331/bayden-1781182959.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, цены на нефть