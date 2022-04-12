10:08 12.04.2022 (обновлено: 12:32 12.04.2022)
СМИ: американцы воруют бензин из-за роста цен
TNI: в США участились случаи воровства бензина из бензобаков машин из-за роста цен
© AP Photo / Marta LavandierНадпись "Нет топлива" на двери одной из заправочных станций в Майами, США
© AP Photo / Marta Lavandier
Надпись "Нет топлива" на двери одной из заправочных станций в Майами, США
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Жители Соединенных Штатов все чаще прибегают к воровству бензина из-за устойчиво высоких цен на топливо, пишет журнал The National Interest.
По словам автора материала Итана Лизера, американцы обнаруживают отверстия в бензобаках своих автомобилей. Полиции Флориды удалось арестовать членов преступной группировки, укравших топлива на 60 тысяч долларов. Украденный бензин идет как в личное пользование похитителей, так и на перепродажу.
"Я ехал за едой и остановился на заправке. Я начал заправляться, и бензин просто полился во все стороны. Я забрался под машину и посмотрел, а под бензобаком была дыра", — передает журналист слова одного из потерпевших, Ника Трухильо из Атланты, штат Джорджия.
Вашингтонская полиции пришлось опубликовать рекомендации для водителей, желающих защитить собственность от злоумышленников.
"В то время как некоторые воры используют резиновые шланги для откачки топлива, другие задействуют электроинструменты, чтобы просверлить отверстие в бензобаке и украсть топливо. Стоимость повреждения бензобака намного превышает стоимость бензина, и мы рекомендуем вам парковать свой автомобиль в гараже или в хорошо освещенном месте с высокой проходимостью, чтобы отпугнуть потенциальных воров", — говорится в заявлении департамента полиции Эверетта.
США неоднократно связывали рост цен на мировом рынке энергоносителей с российской спецоперацией на Украине. На фоне этих событий в начале марта американский президент подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России, а также новые инвестиции в ее энергетический сектор. В итоге стоимость бензина на автозаправках внутри Штатов стала стремительно расти, за что многие в стране выступили с критикой Байдена и членов его администрации.