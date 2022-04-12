https://ria.ru/20220412/belgorod-1783115252.html

Мэрия Белгорода пригласила горожан вступить в добровольную народную дружину

Мэрия Белгорода пригласила горожан вступить в добровольную народную дружину - РИА Новости, 12.04.2022

Мэрия Белгорода пригласила горожан вступить в добровольную народную дружину

Власти расположенного неподалеку от границы с Украиной Белгорода объявили набор местных жителей в добровольную народную дружину, сообщила мэрия. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:41

2022-04-12T14:41

2022-04-12T14:45

белгород

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вячеслав гладков

украина

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ВОРОНЕЖ, 12 апр - РИА Новости. Власти расположенного неподалеку от границы с Украиной Белгорода объявили набор местных жителей в добровольную народную дружину, сообщила мэрия.В понедельник губернатор Вячеслав Гладков рассказал в соцсетях, что количество добровольных народных дружин для защиты социально значимых объектов будет увеличено, в первую очередь, это коснется приграничных районов."Жители Белгорода могут записаться в добровольную народную дружину. В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка. Стать добровольцем может любой желающий старше 18 лет, не имеющий судимости и медицинских противопоказаний", - говорится в сообщении.Чтобы вступить в народную дружину, необходимо предоставить ряд документов, среди которых справка об отсутствии судимости, справка от нарколога, справка от психиатра, копии паспорта, СНИЛС, ИНН и фотографии.

https://ria.ru/20220411/opasnost-1782960434.html

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белгород, общество, вячеслав гладков, украина