https://ria.ru/20220412/belgorod-1783115252.html
Мэрия Белгорода пригласила горожан вступить в добровольную народную дружину
Мэрия Белгорода пригласила горожан вступить в добровольную народную дружину - РИА Новости, 12.04.2022
Мэрия Белгорода пригласила горожан вступить в добровольную народную дружину
Власти расположенного неподалеку от границы с Украиной Белгорода объявили набор местных жителей в добровольную народную дружину, сообщила мэрия. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T14:41
2022-04-12T14:41
2022-04-12T14:45
белгород
общество
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 12 апр - РИА Новости. Власти расположенного неподалеку от границы с Украиной Белгорода объявили набор местных жителей в добровольную народную дружину, сообщила мэрия.В понедельник губернатор Вячеслав Гладков рассказал в соцсетях, что количество добровольных народных дружин для защиты социально значимых объектов будет увеличено, в первую очередь, это коснется приграничных районов."Жители Белгорода могут записаться в добровольную народную дружину. В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка. Стать добровольцем может любой желающий старше 18 лет, не имеющий судимости и медицинских противопоказаний", - говорится в сообщении.Чтобы вступить в народную дружину, необходимо предоставить ряд документов, среди которых справка об отсутствии судимости, справка от нарколога, справка от психиатра, копии паспорта, СНИЛС, ИНН и фотографии.
https://ria.ru/20220411/opasnost-1782960434.html
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белгород, общество, вячеслав гладков, украина
14:41 12.04.2022 (обновлено: 14:45 12.04.2022)
Мэрия Белгорода пригласила горожан вступить в добровольную народную дружину
Власти Белгорода объявили набор местных жителей в добровольную народную дружину