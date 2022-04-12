Премьер Чехии заявил о желании создать американскую базу в стране
Премьер Чехии Фиала: создание американской базы в стране пока лишь приятное желание
Американские военные. Архивное фото
ПРАГА, 12 апр – ОИА Новости. Создание базы США в Чехии пока является всего лишь "приятным желанием", конкретные переговоры об этом не ведутся, сообщил во вторник журналистам премьер Петр Фиала в связи с идеей главы минобороны Яны Черноховой поднять во время ее визита в Вашингтон тему создания такой базы в республике.
В субботу Чернохова заявила журналистам, что Чехия по примеру соседней Словакии могла бы в связи с событиями на Украине заключить соглашение с США об использовании американскими военнослужащими военных баз в Чехии. По словам Черноховой, она намерена поднять этот вопрос на переговорах в Вашингтоне, куда отправится с визитом сразу после праздника католической Пасхи (15-18 апреля).
"Конечно, это прекрасная тема. Для меня как лидера Гражданской демократической партии это приятно слышать, но на самом деле это всего лишь приятное желание. Реальные переговоры об этом не ведутся", - сказал премьер.
В последние дни о своей поддержке инициативы Черноховой заявил ряд ведущих политиков правящей в стране либерально-консервативной коалиции. Наоборот, свои сомнения по этому поводу высказал вице-премьер и глава Пиратской партии Иван Бартош. По его мнению, вопросы обороны Европы необходимо решать прежде всего с европейскими партнерами. "Излишним" назвал создание базы США в стране также экс-премьер и лидер ведущего оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш.
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