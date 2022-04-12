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Премьер Чехии заявил о желании создать американскую базу в стране - РИА Новости, 12.04.2022
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Премьер Чехии заявил о желании создать американскую базу в стране
Премьер Чехии заявил о желании создать американскую базу в стране - РИА Новости, 12.04.2022
Премьер Чехии заявил о желании создать американскую базу в стране
Создание базы США в Чехии пока является всего лишь "приятным желанием", конкретные переговоры об этом не ведутся, сообщил во вторник журналистам премьер Петр... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:33
2022-04-12T13:33
в мире
андрей бабиш
сша
чехия
вашингтон (город)
петр фиала
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ПРАГА, 12 апр – ОИА Новости. Создание базы США в Чехии пока является всего лишь "приятным желанием", конкретные переговоры об этом не ведутся, сообщил во вторник журналистам премьер Петр Фиала в связи с идеей главы минобороны Яны Черноховой поднять во время ее визита в Вашингтон тему создания такой базы в республике.В субботу Чернохова заявила журналистам, что Чехия по примеру соседней Словакии могла бы в связи с событиями на Украине заключить соглашение с США об использовании американскими военнослужащими военных баз в Чехии. По словам Черноховой, она намерена поднять этот вопрос на переговорах в Вашингтоне, куда отправится с визитом сразу после праздника католической Пасхи (15-18 апреля)."Конечно, это прекрасная тема. Для меня как лидера Гражданской демократической партии это приятно слышать, но на самом деле это всего лишь приятное желание. Реальные переговоры об этом не ведутся", - сказал премьер.В последние дни о своей поддержке инициативы Черноховой заявил ряд ведущих политиков правящей в стране либерально-консервативной коалиции. Наоборот, свои сомнения по этому поводу высказал вице-премьер и глава Пиратской партии Иван Бартош. По его мнению, вопросы обороны Европы необходимо решать прежде всего с европейскими партнерами. "Излишним" назвал создание базы США в стране также экс-премьер и лидер ведущего оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш.
https://ria.ru/20220411/chekhiya-1783001394.html
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в мире, андрей бабиш, сша, чехия, вашингтон (город), петр фиала
13:33 12.04.2022
 
Премьер Чехии заявил о желании создать американскую базу в стране

Премьер Чехии Фиала: создание американской базы в стране пока лишь приятное желание

© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Американские военные. Архивное фото
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ПРАГА, 12 апр – ОИА Новости. Создание базы США в Чехии пока является всего лишь "приятным желанием", конкретные переговоры об этом не ведутся, сообщил во вторник журналистам премьер Петр Фиала в связи с идеей главы минобороны Яны Черноховой поднять во время ее визита в Вашингтон тему создания такой базы в республике.
В субботу Чернохова заявила журналистам, что Чехия по примеру соседней Словакии могла бы в связи с событиями на Украине заключить соглашение с США об использовании американскими военнослужащими военных баз в Чехии. По словам Черноховой, она намерена поднять этот вопрос на переговорах в Вашингтоне, куда отправится с визитом сразу после праздника католической Пасхи (15-18 апреля).
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
Вчера, 21:52
Экс-премьер Чехии не согласен с созданием базы США в стране
"Конечно, это прекрасная тема. Для меня как лидера Гражданской демократической партии это приятно слышать, но на самом деле это всего лишь приятное желание. Реальные переговоры об этом не ведутся", - сказал премьер.
В последние дни о своей поддержке инициативы Черноховой заявил ряд ведущих политиков правящей в стране либерально-консервативной коалиции. Наоборот, свои сомнения по этому поводу высказал вице-премьер и глава Пиратской партии Иван Бартош. По его мнению, вопросы обороны Европы необходимо решать прежде всего с европейскими партнерами. "Излишним" назвал создание базы США в стране также экс-премьер и лидер ведущего оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш.
Чехия - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 18:50
В Чехии начали писать доносы за поддержку России
 
В миреАндрей БабишСШАЧехияВашингтон (город)Петр Фиала
 
 
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