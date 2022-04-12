https://ria.ru/20220412/bayraktar-1783026545.html

У берегов Крыма фрегат Черноморского флота уничтожил украинский "Байрактар"

У берегов Крыма фрегат Черноморского флота уничтожил украинский "Байрактар" - РИА Новости, 12.04.2022

У берегов Крыма фрегат Черноморского флота уничтожил украинский "Байрактар"

Фрегат Черноморского флота сбил украинский ударный беспилотник в районе Крыма, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T08:49

2022-04-12T08:49

2022-04-12T09:43

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Фрегат Черноморского флота сбил украинский ударный беспилотник в районе Крыма, сообщило Минобороны."Экипаж фрегата Черноморского флота у западного побережья Крымского полуострова уничтожил БПЛА типа "Байрактар", произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом "Штиль", — уточнили в ведомстве.Минобороны опубликовало видеозапись запуска зенитных управляемых ракет из носовой пусковой установки.Украинский летательный аппарат находился в 30 километрах от боевого корабля. Он вел разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России, находящихся в Крыму и южной части Украины.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220406/bayraktar-1782180954.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220409/brifing-1782719045.html

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Кадры уничтожения украинского "Байрактара" у западного побережья Крыма. Видео Минобороны Минобороны России опубликовало кадры уничтожения фрегатом Черноморского флота украинского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) у побережья Крыма. 2022-04-12T08:49 true PT0M55S

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безопасность, россия, украина