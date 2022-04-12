https://ria.ru/20220412/baramidze-1783036485.html
Бывший вице-премьер Грузии воюет на Украине в составе наемников
Бывший вице-премьер Грузии воюет на Украине в составе наемников - РИА Новости, 12.04.2022
Бывший вице-премьер Грузии воюет на Украине в составе наемников
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что на Украине воюет грузинский политик Георгий Барамидзе. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T10:03
2022-04-12T10:03
2022-04-12T11:57
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что на Украине воюет грузинский политик Георгий Барамидзе.Он также опубликовал видео, в котором экс-вице-премьер рассказывает, что на Украину приехали до 400 наемников из Грузии. Часть из них находятся под Киевом, другие — под Харьковом.По данным украинских СМИ, ими руководит бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили.Как заявил 25 марта начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской, на Украине действуют более 6,5 тысячи иностранных наемников из 62 государств. Он отметил, что их будут безжалостно уничтожать.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, грузия, украина
10:03 12.04.2022 (обновлено: 11:57 12.04.2022)
Бывший вице-премьер Грузии воюет на Украине в составе наемников
Бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе воюет на Украине в составе наемников