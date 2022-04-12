Рейтинг@Mail.ru
Житель Севастополя пытался срезать баннер в поддержку российской армии - РИА Новости, 12.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220412/banner-1783150248.html
Житель Севастополя пытался срезать баннер в поддержку российской армии
Житель Севастополя пытался срезать баннер в поддержку российской армии - РИА Новости, 12.04.2022
Житель Севастополя пытался срезать баннер в поддержку российской армии
Житель Севастополя срезал баннер в поддержку российской армии, однако был задержан, а впоследствии оштрафован, сообщает во вторник крымское управление... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:25
2022-04-12T16:25
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
россия
севастополь
вооруженные силы рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777535701_0:182:2904:1816_1920x0_80_0_0_3866ce0f390a6945646daba409f4cc07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Житель Севастополя срезал баннер в поддержку российской армии, однако был задержан, а впоследствии оштрафован, сообщает во вторник крымское управление Росгвардии."Патрульный экипаж Росгвардии, двигаясь по маршруту в одном из районов Севастополя, обратил внимание на мужчину, который при помощи ножа срезал патриотический баннер, размещенный на ограждении проезжей части. Заметив приближение правоохранителей, мужчина со срезанным плакатом попытался скрыться, но был остановлен", - говорится в сообщении.Впоследствии выяснилось, что севастополец срезал патриотический баннер в поддержку военнослужащих России, участвующих в специальной военной операции на Украине. "По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - подчеркнули в пресс-службе.Статья о дискредитации ВС РФ внесена в Кодекс об административных правонарушениях 4 марта на фоне спецоперации на Украине и предусматривает в качестве максимального наказания для частных лиц штраф в 100 тысяч рублей. Статья уже активно применяется в российских регионах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220412/mogila-1783084254.html
https://ria.ru/20220321/shtraf-1779285935.html
https://ria.ru/20220329/royzman-1780681121.html
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777535701_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34aedc744e4c791e7d1a00d11149af81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, севастополь, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр
16:25 12.04.2022
 
Житель Севастополя пытался срезать баннер в поддержку российской армии

Росгвардия задержала жителя Севастополя, пытавшегося срезать баннер в поддержку России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Автомобиль Росгвардии
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Житель Севастополя срезал баннер в поддержку российской армии, однако был задержан, а впоследствии оштрафован, сообщает во вторник крымское управление Росгвардии.
"Патрульный экипаж Росгвардии, двигаясь по маршруту в одном из районов Севастополя, обратил внимание на мужчину, который при помощи ножа срезал патриотический баннер, размещенный на ограждении проезжей части. Заметив приближение правоохранителей, мужчина со срезанным плакатом попытался скрыться, но был остановлен", - говорится в сообщении.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12:51
Крымчанку арестовали за осквернение могилы погибшего на Украине военного
Впоследствии выяснилось, что севастополец срезал патриотический баннер в поддержку военнослужащих России, участвующих в специальной военной операции на Украине. "По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - подчеркнули в пресс-службе.
Статья о дискредитации ВС РФ внесена в Кодекс об административных правонарушениях 4 марта на фоне спецоперации на Украине и предусматривает в качестве максимального наказания для частных лиц штраф в 100 тысяч рублей. Статья уже активно применяется в российских регионах.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 15:25
В Краснодаре оштрафовали мужчину, плюнувшего на баннер с буквой Z
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 14:49
Ройзмана оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияРоссияСевастопольВооруженные силы РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала