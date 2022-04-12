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Житель Севастополя пытался срезать баннер в поддержку российской армии

Житель Севастополя пытался срезать баннер в поддержку российской армии - РИА Новости, 12.04.2022

Житель Севастополя пытался срезать баннер в поддержку российской армии

Житель Севастополя срезал баннер в поддержку российской армии, однако был задержан, а впоследствии оштрафован, сообщает во вторник крымское управление... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:25

2022-04-12T16:25

2022-04-12T16:25

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

россия

севастополь

вооруженные силы рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Житель Севастополя срезал баннер в поддержку российской армии, однако был задержан, а впоследствии оштрафован, сообщает во вторник крымское управление Росгвардии."Патрульный экипаж Росгвардии, двигаясь по маршруту в одном из районов Севастополя, обратил внимание на мужчину, который при помощи ножа срезал патриотический баннер, размещенный на ограждении проезжей части. Заметив приближение правоохранителей, мужчина со срезанным плакатом попытался скрыться, но был остановлен", - говорится в сообщении.Впоследствии выяснилось, что севастополец срезал патриотический баннер в поддержку военнослужащих России, участвующих в специальной военной операции на Украине. "По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - подчеркнули в пресс-службе.Статья о дискредитации ВС РФ внесена в Кодекс об административных правонарушениях 4 марта на фоне спецоперации на Украине и предусматривает в качестве максимального наказания для частных лиц штраф в 100 тысяч рублей. Статья уже активно применяется в российских регионах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220412/mogila-1783084254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, севастополь, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр