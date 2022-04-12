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"Не планируется": Илья Авербух о судьбе проекта "Ледниковый период" - РИА Новости, 12.04.2022
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Шоубиз
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"Не планируется": Илья Авербух о судьбе проекта "Ледниковый период"
"Не планируется": Илья Авербух о судьбе проекта "Ледниковый период" - РИА Новости, 12.04.2022
"Не планируется": Илья Авербух о судьбе проекта "Ледниковый период"
Илья Авербух раскрыл судьбу проекта "Ледниковый период". Предыдущий, восьмой сезон шоу стартовал на Первом канале осенью 2021 года. Фигурист отметил, что в этом РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T16:32
2022-04-12T16:32
шоубиз
знаменитости
илья авербух
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Илья Авербух раскрыл судьбу проекта "Ледниковый период". Предыдущий, восьмой сезон шоу стартовал на Первом канале осенью 2021 года. Фигурист отметил, что в этом году съемки программы пока не планируются.В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что сейчас работает с танцевальными дуэтами.Ранее навыками тайм-менеджмента своего супруга восхитилась Елизавета Арзамасова. Она отметила, что не понимает, как фигурист успевает совмещать сразу несколько дел.
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знаменитости, илья авербух, шоу-бизнес
16:32 12.04.2022
 
"Не планируется": Илья Авербух о судьбе проекта "Ледниковый период"

Илья Авербух заявил, что съемок "Ледникового периода" не будет в ближайшее время

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкИлья Авербух
Илья Авербух - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Илья Авербух раскрыл судьбу проекта "Ледниковый период". Предыдущий, восьмой сезон шоу стартовал на Первом канале осенью 2021 года. Фигурист отметил, что в этом году съемки программы пока не планируются.

"Ледниковый период" на осень пока не планируется", – заявил Авербух.

В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что сейчас работает с танцевальными дуэтами.

"У меня большой штат сотрудников. Я сейчас работаю с юниорскими танцевальными дуэтами. По утрам я работаю как тренер, а после обеда, как и раньше работал. Надеюсь, что смогу совмещать, потому что у меня очень большая команда", – заключил Авербух.

Ранее навыками тайм-менеджмента своего супруга восхитилась Елизавета Арзамасова. Она отметила, что не понимает, как фигурист успевает совмещать сразу несколько дел.
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