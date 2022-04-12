"Не планируется": Илья Авербух о судьбе проекта "Ледниковый период"
Илья Авербух заявил, что съемок "Ледникового периода" не будет в ближайшее время
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Илья Авербух раскрыл судьбу проекта "Ледниковый период". Предыдущий, восьмой сезон шоу стартовал на Первом канале осенью 2021 года. Фигурист отметил, что в этом году съемки программы пока не планируются.
"Ледниковый период" на осень пока не планируется", – заявил Авербух.
В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что сейчас работает с танцевальными дуэтами.
"У меня большой штат сотрудников. Я сейчас работаю с юниорскими танцевальными дуэтами. По утрам я работаю как тренер, а после обеда, как и раньше работал. Надеюсь, что смогу совмещать, потому что у меня очень большая команда", – заключил Авербух.
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