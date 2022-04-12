https://ria.ru/20220412/averbukh-1783111854.html

"Не планируется": Илья Авербух о судьбе проекта "Ледниковый период"

"Не планируется": Илья Авербух о судьбе проекта "Ледниковый период" - РИА Новости, 12.04.2022

"Не планируется": Илья Авербух о судьбе проекта "Ледниковый период"

Илья Авербух раскрыл судьбу проекта "Ледниковый период". Предыдущий, восьмой сезон шоу стартовал на Первом канале осенью 2021 года. Фигурист отметил, что в этом РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T16:32

2022-04-12T16:32

2022-04-12T16:32

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илья авербух

шоу-бизнес

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Илья Авербух раскрыл судьбу проекта "Ледниковый период". Предыдущий, восьмой сезон шоу стартовал на Первом канале осенью 2021 года. Фигурист отметил, что в этом году съемки программы пока не планируются.В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что сейчас работает с танцевальными дуэтами.Ранее навыками тайм-менеджмента своего супруга восхитилась Елизавета Арзамасова. Она отметила, что не понимает, как фигурист успевает совмещать сразу несколько дел.

https://ria.ru/20211031/shoubiz-1756124750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, илья авербух, шоу-бизнес