https://ria.ru/20220412/avdeeva-1783100985.html

Умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева

Умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева - РИА Новости, 12.04.2022

Умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева

Заслуженная артистка России, эквилибристка Светлана Авдеева умерла на 81-м году жизни, сообщается на сайте Росгосцирка. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T13:49

2022-04-12T13:49

2022-04-12T13:49

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка России, эквилибристка Светлана Авдеева умерла на 81-м году жизни, сообщается на сайте Росгосцирка."Руководство и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием сообщают, что в ночь на понедельник, 11 апреля, на 81-м году жизни не стало заслуженной артистки России, эквилибристки, автора и постановщика цирковых спектаклей Светланы Авдеевой", - говорится в сообщении.Авдеева всю жизнь посвятила цирку, являлась продолжателем известной династии."Более 70 лет продолжалась ее творческая жизнь на цирковом манеже. Ей рукоплескали зрители в разных странах мира – Германии, Франции, Испании, Японии, Америки и многих других. Это настоящая утрата для отечественного цирка", - отмечается в сообщении.Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Авдеевой.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, росгосцирк, россия