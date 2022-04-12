https://ria.ru/20220412/avdeeva-1783100985.html
Умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева
Умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева - РИА Новости, 12.04.2022
Умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева
Заслуженная артистка России, эквилибристка Светлана Авдеева умерла на 81-м году жизни, сообщается на сайте Росгосцирка. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:49
2022-04-12T13:49
2022-04-12T13:49
культура
новости культуры
росгосцирк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783100092_0:98:1107:720_1920x0_80_0_0_cde001107b86e21678d5b7b851fec4a0.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка России, эквилибристка Светлана Авдеева умерла на 81-м году жизни, сообщается на сайте Росгосцирка."Руководство и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием сообщают, что в ночь на понедельник, 11 апреля, на 81-м году жизни не стало заслуженной артистки России, эквилибристки, автора и постановщика цирковых спектаклей Светланы Авдеевой", - говорится в сообщении.Авдеева всю жизнь посвятила цирку, являлась продолжателем известной династии."Более 70 лет продолжалась ее творческая жизнь на цирковом манеже. Ей рукоплескали зрители в разных странах мира – Германии, Франции, Испании, Японии, Америки и многих других. Это настоящая утрата для отечественного цирка", - отмечается в сообщении.Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Авдеевой.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783100092_52:0:1012:720_1920x0_80_0_0_8202890d8de7e02525bb66420f82cf2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, росгосцирк, россия
Умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева
На 81-м году жизни умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева