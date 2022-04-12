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Умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева - РИА Новости, 12.04.2022
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Культура
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Умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева
Умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева - РИА Новости, 12.04.2022
Умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева
Заслуженная артистка России, эквилибристка Светлана Авдеева умерла на 81-м году жизни, сообщается на сайте Росгосцирка. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T13:49
2022-04-12T13:49
культура
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росгосцирк
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка России, эквилибристка Светлана Авдеева умерла на 81-м году жизни, сообщается на сайте Росгосцирка."Руководство и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием сообщают, что в ночь на понедельник, 11 апреля, на 81-м году жизни не стало заслуженной артистки России, эквилибристки, автора и постановщика цирковых спектаклей Светланы Авдеевой", - говорится в сообщении.Авдеева всю жизнь посвятила цирку, являлась продолжателем известной династии."Более 70 лет продолжалась ее творческая жизнь на цирковом манеже. Ей рукоплескали зрители в разных странах мира – Германии, Франции, Испании, Японии, Америки и многих других. Это настоящая утрата для отечественного цирка", - отмечается в сообщении.Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Авдеевой.
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новости культуры, росгосцирк, россия
13:49 12.04.2022
 
Умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева

На 81-м году жизни умерла заслуженная артистка России Светлана Авдеева

© Фото : РосгосциркЗаслуженная артистка России Светлана Авдеева
Заслуженная артистка России Светлана Авдеева - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© Фото : Росгосцирк
Заслуженная артистка России Светлана Авдеева . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка России, эквилибристка Светлана Авдеева умерла на 81-м году жизни, сообщается на сайте Росгосцирка.
"Руководство и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с глубоким прискорбием сообщают, что в ночь на понедельник, 11 апреля, на 81-м году жизни не стало заслуженной артистки России, эквилибристки, автора и постановщика цирковых спектаклей Светланы Авдеевой", - говорится в сообщении.
Авдеева всю жизнь посвятила цирку, являлась продолжателем известной династии.
"Более 70 лет продолжалась ее творческая жизнь на цирковом манеже. Ей рукоплескали зрители в разных странах мира – Германии, Франции, Испании, Японии, Америки и многих других. Это настоящая утрата для отечественного цирка", - отмечается в сообщении.
Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Авдеевой.
 
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