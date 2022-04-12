https://ria.ru/20220412/arktika-1783070597.html

Путин проведет совещание по развитию Арктики

Путин проведет совещание по развитию Арктики - РИА Новости, 12.04.2022

Путин проведет совещание по развитию Арктики

Президент России Владимир Путин 13 апреля проведет совещание по развитию Арктики, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T12:04

2022-04-12T12:04

2022-04-12T12:11

арктика

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 апреля проведет совещание по развитию Арктики, сообщает пресс-служба Кремля."13 апреля Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет совещание по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы комплексного социально-экономического развития арктических территорий России и международного сотрудничества в Арктике, развитие Северного морского пути, а также меры по обеспечению охраны окружающей среды и мониторингу климатических изменений в регионе.

https://ria.ru/20220406/poteplenie-1781995653.html

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Владимир Лаврентьев

арктика, россия, владимир путин, политика