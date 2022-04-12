https://ria.ru/20220412/argentina-1783134172.html

Аргентина упростила правила въезда для иностранных туристов

Аргентина упростила правила въезда для иностранных туристов - РИА Новости, 12.04.2022

Аргентина упростила правила въезда для иностранных туристов

Аргентина упростила правила въезда для международных путешественников: сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты больше не нужны, сообщается в Телеграм-канале АТОР. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T18:15

2022-04-12T18:15

2022-04-12T18:15

туризм

новости - туризм

аргентина

стамбул

пцр-тест

коронавирус covid-19

сертификат о вакцинации

туризм

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Аргентина упростила правила въезда для международных путешественников: сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты больше не нужны, сообщается в Телеграм-канале АТОР.Чтобы попасть в страну, туристам, в том числе россиянам, достаточно иметь медицинскую страховку с покрытием расходов в случае заболевания коронавирусом и декларацию здоровья, заполненную не позднее 48 часов до вылета.Непривитым министерство иммиграции Аргентины рекомендует сделать тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия.На данный момент прямых рейсов из России нет: добраться можно на самолетах иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билетов стартует от 100 тысяч рублей с вылетом в середине мая.

https://ria.ru/20220412/khorvatiya-1783072723.html

аргентина

стамбул

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, аргентина, стамбул, пцр-тест, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, туризм, туристы, авиабилеты