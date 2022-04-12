https://ria.ru/20220412/argentina-1783134172.html
Аргентина упростила правила въезда для иностранных туристов
Аргентина упростила правила въезда для иностранных туристов - РИА Новости, 12.04.2022
Аргентина упростила правила въезда для иностранных туристов
Аргентина упростила правила въезда для международных путешественников: сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты больше не нужны, сообщается в Телеграм-канале АТОР. РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T18:15
2022-04-12T18:15
2022-04-12T18:15
туризм
новости - туризм
аргентина
стамбул
пцр-тест
коронавирус covid-19
сертификат о вакцинации
туризм
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Аргентина упростила правила въезда для международных путешественников: сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты больше не нужны, сообщается в Телеграм-канале АТОР.Чтобы попасть в страну, туристам, в том числе россиянам, достаточно иметь медицинскую страховку с покрытием расходов в случае заболевания коронавирусом и декларацию здоровья, заполненную не позднее 48 часов до вылета.Непривитым министерство иммиграции Аргентины рекомендует сделать тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия.На данный момент прямых рейсов из России нет: добраться можно на самолетах иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билетов стартует от 100 тысяч рублей с вылетом в середине мая.
https://ria.ru/20220412/khorvatiya-1783072723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, аргентина, стамбул, пцр-тест, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, туризм, туристы, авиабилеты
Аргентина упростила правила въезда для иностранных туристов
Аргентина отменила требование о ПЦР-тестах и сертификатах о вакцинации для туристов
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Аргентина упростила правила въезда для международных путешественников: сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты больше не нужны, сообщается в Телеграм-канале АТОР.
Чтобы попасть в страну, туристам, в том числе россиянам, достаточно иметь медицинскую страховку с покрытием расходов в случае заболевания коронавирусом и декларацию здоровья, заполненную не позднее 48 часов до вылета.
Непривитым министерство иммиграции Аргентины рекомендует сделать тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия.
На данный момент прямых рейсов из России нет: добраться можно на самолетах иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билетов стартует от 100 тысяч рублей с вылетом в середине мая.