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На Алтае арестовали мужчину за дискредитацию российских вооруженных сил
На Алтае арестовали мужчину за дискредитацию российских вооруженных сил - РИА Новости, 12.04.2022
На Алтае арестовали мужчину за дискредитацию российских вооруженных сил
Жителя Республики Алтай наказали за пост в соцсетях, в отношении него составили протокол по статье о дискредитации вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба МВД РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T20:32
2022-04-12T20:32
2022-04-12T20:32
россия
республика алтай
происшествия
горно-алтайск
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БАРНАУЛ, 12 апр - РИА Новости. Жителя Республики Алтай наказали за пост в соцсетях, в отношении него составили протокол по статье о дискредитации вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба МВД по региону."В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции установлено, что в марте 2022 года 42-летний житель г. Горно-Алтайска Республики Алтай в одной из социальных сетей разместил фото- и видео материалы, содержащие информацию, направленную на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации. В отношении мужчины сотрудниками полиции составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию… вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.
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россия
республика алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика алтай, происшествия, горно-алтайск
На Алтае арестовали мужчину за дискредитацию российских вооруженных сил
Жителя Республики Алтай наказали за дискредитацию российских вооруженных сил