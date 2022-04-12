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На Алтае арестовали мужчину за дискредитацию российских вооруженных сил

На Алтае арестовали мужчину за дискредитацию российских вооруженных сил - РИА Новости, 12.04.2022

На Алтае арестовали мужчину за дискредитацию российских вооруженных сил

Жителя Республики Алтай наказали за пост в соцсетях, в отношении него составили протокол по статье о дискредитации вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба МВД РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T20:32

2022-04-12T20:32

2022-04-12T20:32

россия

республика алтай

происшествия

горно-алтайск

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БАРНАУЛ, 12 апр - РИА Новости. Жителя Республики Алтай наказали за пост в соцсетях, в отношении него составили протокол по статье о дискредитации вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба МВД по региону."В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции установлено, что в марте 2022 года 42-летний житель г. Горно-Алтайска Республики Алтай в одной из социальных сетей разместил фото- и видео материалы, содержащие информацию, направленную на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации. В отношении мужчины сотрудниками полиции составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию… вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.Уточняется, что мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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россия

республика алтай

горно-алтайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, республика алтай, происшествия, горно-алтайск