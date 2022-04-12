Суд арестовал депутата заксобрания Ростовской области
Суд арестовал депутата заксобрания Ростовской области Сапрыкина по делу о мошенничестве
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Суд в Ростовской области санкционировал арест депутата законодательного собрания региона, обвиняемого в мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
По данным ведомства, фактическому руководителю строительной организации, являющемуся депутатом законодательного собрания Ростовской области, предъявлено обвинение по статье УК РФ "Мошенничество".
"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он.
Как считают следователи, в 2014 году обвиняемый заключил муниципальные контракты с администрацией Семикаракорского района на участие в долевом строительстве трех многоквартирных домов в Семикаракорске для приобретения 12 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После этого обвиняемый привлек к строительству стороннюю организацию, заключив договор на меньшую стоимость, чем было предусмотрено контрактом, и изменив требования к качеству и характеристикам объекта, отметили в СК. Ущерб в ведомстве оценили в 1,2 миллиона рублей.
В ростовском отделении партии "Единая Россия" отметили, что "региональное отделение внимательно следит за ситуацией и заинтересовано во всестороннем объективном выяснении всех обстоятельств данного инцидента". "Обращаем внимание, что Михаил Сапрыкин не является членом "Единой России", в противном случае в соответствии с уставом партии его членство было бы незамедлительно приостановлено", - сказано в сообщении.
Сапрыкин был членом ЕР до 2014 года, сейчас входит в состав фракции партии в заксобрании области, уточнили РИА Новости в пресс-службе ростовского отделения.