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Суд арестовал депутата заксобрания Ростовской области - РИА Новости, 12.04.2022
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Суд арестовал депутата заксобрания Ростовской области
Суд арестовал депутата заксобрания Ростовской области - РИА Новости, 12.04.2022
Суд арестовал депутата заксобрания Ростовской области
Суд в Ростовской области санкционировал арест депутата законодательного собрания региона, обвиняемого в мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот,... РИА Новости, 12.04.2022
2022-04-12T09:47
2022-04-12T09:47
происшествия
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Суд в Ростовской области санкционировал арест депутата законодательного собрания региона, обвиняемого в мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.По данным ведомства, фактическому руководителю строительной организации, являющемуся депутатом законодательного собрания Ростовской области, предъявлено обвинение по статье УК РФ "Мошенничество"."По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он.Как считают следователи, в 2014 году обвиняемый заключил муниципальные контракты с администрацией Семикаракорского района на участие в долевом строительстве трех многоквартирных домов в Семикаракорске для приобретения 12 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После этого обвиняемый привлек к строительству стороннюю организацию, заключив договор на меньшую стоимость, чем было предусмотрено контрактом, и изменив требования к качеству и характеристикам объекта, отметили в СК. Ущерб в ведомстве оценили в 1,2 миллиона рублей.В ростовском отделении партии "Единая Россия" отметили, что "региональное отделение внимательно следит за ситуацией и заинтересовано во всестороннем объективном выяснении всех обстоятельств данного инцидента". "Обращаем внимание, что Михаил Сапрыкин не является членом "Единой России", в противном случае в соответствии с уставом партии его членство было бы незамедлительно приостановлено", - сказано в сообщении.Сапрыкин был членом ЕР до 2014 года, сейчас входит в состав фракции партии в заксобрании области, уточнили РИА Новости в пресс-службе ростовского отделения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/chubays-1782260982.html
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россия
ростовская область
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происшествия, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), единая россия
09:47 12.04.2022
 
Суд арестовал депутата заксобрания Ростовской области

Суд арестовал депутата заксобрания Ростовской области Сапрыкина по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Суд в Ростовской области санкционировал арест депутата законодательного собрания региона, обвиняемого в мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
По данным ведомства, фактическому руководителю строительной организации, являющемуся депутатом законодательного собрания Ростовской области, предъявлено обвинение по статье УК РФ "Мошенничество".
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"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он.
Как считают следователи, в 2014 году обвиняемый заключил муниципальные контракты с администрацией Семикаракорского района на участие в долевом строительстве трех многоквартирных домов в Семикаракорске для приобретения 12 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После этого обвиняемый привлек к строительству стороннюю организацию, заключив договор на меньшую стоимость, чем было предусмотрено контрактом, и изменив требования к качеству и характеристикам объекта, отметили в СК. Ущерб в ведомстве оценили в 1,2 миллиона рублей.
В ростовском отделении партии "Единая Россия" отметили, что "региональное отделение внимательно следит за ситуацией и заинтересовано во всестороннем объективном выяснении всех обстоятельств данного инцидента". "Обращаем внимание, что Михаил Сапрыкин не является членом "Единой России", в противном случае в соответствии с уставом партии его членство было бы незамедлительно приостановлено", - сказано в сообщении.
Сапрыкин был членом ЕР до 2014 года, сейчас входит в состав фракции партии в заксобрании области, уточнили РИА Новости в пресс-службе ростовского отделения.
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ПроисшествияРоссияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Единая Россия
 
 
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