https://ria.ru/20220412/arest-1783034346.html

Суд арестовал депутата заксобрания Ростовской области

Суд арестовал депутата заксобрания Ростовской области - РИА Новости, 12.04.2022

Суд арестовал депутата заксобрания Ростовской области

Суд в Ростовской области санкционировал арест депутата законодательного собрания региона, обвиняемого в мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот,... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T09:47

2022-04-12T09:47

2022-04-12T09:47

происшествия

россия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Суд в Ростовской области санкционировал арест депутата законодательного собрания региона, обвиняемого в мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.По данным ведомства, фактическому руководителю строительной организации, являющемуся депутатом законодательного собрания Ростовской области, предъявлено обвинение по статье УК РФ "Мошенничество"."По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он.Как считают следователи, в 2014 году обвиняемый заключил муниципальные контракты с администрацией Семикаракорского района на участие в долевом строительстве трех многоквартирных домов в Семикаракорске для приобретения 12 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После этого обвиняемый привлек к строительству стороннюю организацию, заключив договор на меньшую стоимость, чем было предусмотрено контрактом, и изменив требования к качеству и характеристикам объекта, отметили в СК. Ущерб в ведомстве оценили в 1,2 миллиона рублей.В ростовском отделении партии "Единая Россия" отметили, что "региональное отделение внимательно следит за ситуацией и заинтересовано во всестороннем объективном выяснении всех обстоятельств данного инцидента". "Обращаем внимание, что Михаил Сапрыкин не является членом "Единой России", в противном случае в соответствии с уставом партии его членство было бы незамедлительно приостановлено", - сказано в сообщении.Сапрыкин был членом ЕР до 2014 года, сейчас входит в состав фракции партии в заксобрании области, уточнили РИА Новости в пресс-службе ростовского отделения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220407/chubays-1782260982.html

https://realty.ria.ru/20220321/zemlya-1779285652.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), единая россия