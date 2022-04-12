https://ria.ru/20220412/aktivy-1783118871.html

Аналитики пока не видят угрозы рублевым активам из-за инфляции в США

Аналитики пока не видят угрозы рублевым активам из-за инфляции в США - РИА Новости, 12.04.2022

Аналитики пока не видят угрозы рублевым активам из-за инфляции в США

Рекордная инфляция в США пока будет игнорироваться котировками рублевых активов, поскольку рынок РФ сейчас защищен от внешнего влияния, полагают опрошенные РИА... РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T14:58

2022-04-12T14:58

2022-04-12T15:18

сша

россия

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная резервная система сша

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рекордная инфляция в США пока будет игнорироваться котировками рублевых активов, поскольку рынок РФ сейчас защищен от внешнего влияния, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.Годовая инфляция в США в феврале 2022 года достигла 7,9%, что было максимальным значением с января 1982 года, то есть более чем за 40 лет. Данные по марту, которые будут опубликованы позднее во вторник, вероятно, будут в той же парадигме, отмечает Георгий Айвазов из УК "Альфа-Капитал". Аналитики ждут ускорения инфляции в США в марте до 8,5%.Рост инфляции сопровождается повышением базовой процентной ставки в США, а значит стоимость долларовых заимствований продолжит расти, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Однако для РФ данный эффект будет минимальным, поскольку Минфин не планирует в ближайшие два года выходить на внешние рынки капитала. На рубль инфляция в США действует нейтрально, поскольку активность нерезидентов на внутреннем валютном рынке по-прежнему под запретом. Для рынка акций РФ это событие нейтральное по той же причине", - добавляет он.Многие трансграничные потоки в/из России приостановлены из-за санкций и взаимных ограничений, отмечает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций". "Поэтому высокая инфляция в долларе и евро лишь способствует девалютизации накоплений граждан, так как при текущих ставках по валютным вкладам обогнать ту же долларовую инфляцию крайне сложно, а вот в рублях реальные процентные ставки выше", - добавляет он.Что касается долгосрочных перспектив, то в условиях рекордной инфляции в США рынок ждет роста ставки ФРС до 2,25-2,50% годовых к концу года, что станет самым быстрым циклом ужесточения денежно-кредитной политики с 1994 года, отмечает Олег Сыроваткин из "Открытие Инвестиции"."Это создает предпосылки для охлаждения экономики США и всего мира, которое чревато снижением цен на сырье. В первую очередь - на энергоносители, которые являются главным экспортным товаром РФ, что понизит поступления от экспорта", - поясняет он.

https://ria.ru/20220410/dollar-1782732197.html

https://ria.ru/20220411/opros-1782978314.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная резервная система сша, бкс мир инвестиций