https://ria.ru/20220411/zolotoe-5-1782847278.html

Украинские войска обстреляли Золотое-5

Украинские войска обстреляли Золотое-5 - РИА Новости, 11.04.2022

Украинские войска обстреляли Золотое-5

Украинские войска обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР, выпустив девять мин калибром 120 мм, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T09:50

2022-04-11T09:50

2022-04-11T09:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

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владимир путин

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ЛУГАНСК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Золотое-5 в ЛНР, выпустив девять мин калибром 120 мм, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.35 (совпадает с мск), с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Золотое-5 с применением миномета 120 мм (9 мин)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, владимир путин, россия, донбасс